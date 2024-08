Alain Delon no tuvo competencia en Cuba

LA HABANA. Cuba -. Alain Delon, quien falleció este 18 de agosto, a los 88 años, fue el actor más popular en Cuba en las décadas de los sesenta y setenta, especialmente entre las féminas.

En realidad, más allá de su innegable belleza y calidad actoral, Delon compitió con ventaja. La única competencia seria que tuvo que enfrentar en nuestras pantallas fue la de Jean Paul Belmondo, también francés.

Y es que, en aquella época, los comisarios del ICAIC, escudándose con el bloqueo o alegando nocividades ideológicas, nos privaban del cine norteamericano, y lo que más veíamos los cubanos eran películas francesas, que en cerrada competencia con las italianas y las japonesas de samuráis, nos libraban de los insufribles dramas bélicos de Mosfilm.

Y muchas de las películas francesas estaban protagonizadas por Delon o Belmondo, que era considerado su antítesis. Pero aquella rivalidad no era tal, sino que era como la que se suponía había, por esos mismos días, entre los Beatles y los Rolling Stones. Delon y Belmondo eran amigos y llegarían a compartir protagonismo. Pero Belmondo, aunque excelente actor, no era tan sexy y elegante como Delon, sino más bien feo y desgarbado.

Delon, el galán que parecía insuperable en aquello de hacer suspirar a las muchachas, llegó a ser considerado, como sex symbol, el equivalente masculino de Brigitte Bardot.

Algunas de las películas en las que trabajó Delon están consideradas como clásicas. Baste mencionar A pleno sol, dirigida por René Clément, en 1960; El samurái (1967), de Jean-Pierre Melville, y Rocco y sus hermanos, de Luchino Visconti (1960); El eclipse, de Antonioni, de 1962, y El gatopardo, también de Visconti, de 1963.

Pero fue con las películas de acción, como El Zorro, El tulipán negro, Borsalino y Tony Arzenta, que Alain Delon se hizo inmensamente popular entre los cubanos de mi generación. Y también por sus romances con las actrices Romy Schneider, Nathalie Canovas, Mireille Darc y la rockera alemana Nico, de los que los cubanos interesados en chismes de farándula se enteraban por las revistas del corazón extranjeras que subrepticiamente entraban en el país.

Confieso que Delon, aunque reconozco sus muchos méritos, no es de mis actores preferidos, que serían Marlon Brando, Paul Newman y Dustin Hoffman. Tal vez tenga que ver el hecho de que alguna muchacha me incluyó una vez entre los Alain Delao, o sea, los feos, “los mataos”, a mí que me las daba de galancito. Pero no puedo negar que las películas de Delon, que vi en el Alameda u algún otro de los cines de La Víbora, donde yo vivía por entonces, están vinculadas a muchos buenos recuerdos de mi adolescencia.

