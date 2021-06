LA HABANA, Cuba. – La medida anunciada por el régimen el pasado jueves, la cual suspende “temporalmente” los depósitos bancarios en efectivo de dólares estadounidenses, tomó por sorpresa a la mayoría de los cubanos, que no tardaron en reaccionar exasperados ante la nueva resolución del Banco Central de Cuba (BCC).

Tras el anuncio, CubaNet recorrió varias calles de la capital cubana para conocer qué piensan los habaneros acerca de la medida, que entrará en vigor el próximo 21 de junio.

“Ellos (los gobernantes cubanos) están locos y ya no saben qué van hacer: primero te dicen que necesitan dólares e inventan las tiendas en MLC (Moneda Libremente Convertible) para supuestamente salvar la economía, y ahora resulta que tienen un montón de dólares y que no pueden ponerlos en las cuentas bancarias porque los americanos no se lo permiten”.

“Para mí esto se trata de otra estrategia para recopilar más dólares y poder comprar afuera más cosas porque nadie les quiere dar crédito. Dentro de un par de meses te vuelven a decir que ya puedes poner dólares en las tarjetas y la vida sigue igual”, dijo la habanera Georgina Galardi a CubaNet.

Según la entrevistada, que ya sobrepasa los 60 años de edad y reside en el poblado de San Agustín, en el municipio La Lisa, la medida afecta directamente a los cubanos que compran dólares en el mercado informal y los utilizan para adquirir alimentos y productos de primera necesidad en las tiendas en MLC.

“El que podía y compraba algunos dólares en el mercado negro para adquirir alimentos en las tiendas MLC, ese es el afectado, porque ese no tiene familia afuera (otro país) ni tiene quien le ponga los dólares en la tarjeta”, lamentó.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades cubanas, la nueva disposición no afecta los depósitos en efectivo de otras monedas ni las operaciones que se realicen a través de transferencias bancarias.

La cubana Melanie Ly Díaz opina que con esta nueva medida la situación empeora aún más para ella, pues ya no podrá acceder a los productos de primera necesidad que necesita para el cuidado de su bebé y que hasta ahora adquiría en las tiendas en MLC.

“Ahora no puedo comprar las cosas que le hacen falta a mi niño porque todo está en MLC, por ejemplo, los culeros, las toallitas húmedas, la gelatina, las compotas, los yogures… ¿Cómo compro ahora las cosas de mi bebé?”, se preguntó la joven.

Las llamadas tiendas en MLC comenzaron a funcionar en julio de 2020 como parte de una estrategia trazada por el régimen cubano para captar dólares en medio de una profunda crisis económica agudizada por la pandemia de COVID-19. En dichos establecimientos pueden encontrarse los productos y alimentos que no están disponibles en la red de comercio en pesos cubanos.

En ese sentido, el entrevistado Enrique López Torres detalló que, “como es lógico”, esta decisión no afecta en nada a los dirigentes del régimen de La Habana porque “ellos tienen de todo”.

“Yo nunca he visto a un dirigente, de los grandes, en una cola de una tienda en MLC ―y en una bodega menos todavía―, pero el día que una de estas medidas los afecte a ellos, puedes estar seguro que lo van a pensar dos veces para ponerla en práctica, eso no falla”, insistió.

Asimismo, Ricardo Luna considera que la decisión tomada por el BCC es una “flagrante falta de respeto” y un “abuso” contra los ciudadanos cubanos. “Es una mentira encima de la otra y por eso es que este pueblo ya no cree en ninguno de sus inventos”, apuntó.

A raíz de la noticia emitida por el régimen el pasado jueves el mercado informal del dólar comenzó a caer de los 60 pesos cubanos. En la actualidad el valor del dólar oscila entre los 50 y los 65 pesos (en La Habana), según se puede observar en anuncios de venta del sitio Revolico.com, una página digital donde se comercializa, de manera informal dentro de Cuba, todo tipo de productos.

“Después del 21 (de junio) y hasta que las cosas no cambien el dólar no va a valer nada porque si ya no se puede poner en las cuentas en MLC, los únicos que van a querer comprarlos son los que van a viajar (pero son muy pocas las personas que están viajando ahora por la pandemia, así que posiblemente el dólar llegue a costar 24 pesos que fue el precio que le puso el gobierno)”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.