LA HABANA, Cuba. – “Si no le brindan atención médica él puede morir en cualquier momento debido al fallo renal que padece; tiene presión alta, dolores de cabeza y en ocasiones fiebre. Lo están dejando morir”, denuncia Eralidis Frómeta Polanco, esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, quien se encuentra encarcelado desde junio pasado.

Actualmente, Valle Roca se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, donde ha transitado por varias compañías, según su esposa.

“Primero estuvo incomunicado, después lo pusieron en la compañía de los manifestantes de La Güinera del 11 de julio, y como a los dos días lo sacaron al patio porque querían que cantara una canción que decía ‘viva la Revolución’, pero como se negó a hacer ese papelazo absurdo le dijeron que lo procesarían. La realidad es que lo han cambiado de compañía cuatro veces”, señaló.

Según Frómeta Polanco, la salud de su esposo empeoró después de protagonizar una huelga de hambre durante su estancia en Villa Marista, sede principal de la Seguridad del Estado cubano.

“Como he venido denunciando desde el 15 de junio que fue secuestrado, él emprendió una huelga de hambre en Villa Marista por más de 17 días y ahí, desafortunadamente, le colapsaron sus riñones. No obstante, desde que fue trasladado al Combinado del Este está presentando otros síntomas”, detalló la entrevistada a CubaNet.

Asimismo, explicó que su esposo presenta lesiones en la piel provocadas por “la ropa de preso”.

“No lo ha visto un especialista en piel, ha perdido peso y tiene afectación psicológica del trauma vivido dentro de Villa Marista. No ha sido llevado a un hospital y puede morir en cualquier momento por no ser atendido a tiempo”, recalca Frómeta Polanco.

El régimen cubano intenta imputarle varios delitos a Valle Roca el régimen cubano por los que se mantiene en prisión sin fecha de juicio.

“Primero le habían puesto ‘desacato’, ‘atentado contra la figura del presidente Miguel Díaz-Canel’ y ‘delitos contra la Seguridad del Estado’, pero recientemente me enteré de que el delito principal que le imputan es propaganda enemiga y secundariamente todos los demás”, detalló.

Sobre el proceso legal contra su esposo, Frómeta Polanco aseguró que ha sido “amañado” y ha estado plagado de “arbitrariedades”. También alegó que el abogado defensor que contrató “no ha hecho un buen trabajo”.

“Nunca recibí ninguna información [del abogado] al respecto del proceso legal de Yuri; ni recibí ninguna información de cuáles eran los procedimientos que se iban a emprender a favor de su defensa”, aseguró la entrevistada.

“También me dijo que ya no había más nada que hacer en el caso de Yuri, que el expediente estaba en Fiscalía y que había que esperar petición fiscal y finalmente el juicio”, agregó.

El arresto

El pasado 15 de junio, Valle Roca debía presentarse en la estación de la Policía de Zapata y C, con el supuesto objetivo de cerrar una causa antigua. Sin embargo, esta no fue la verdadera causa de la citación, denuncia su esposa.

Según ella, el interés de la Seguridad del Estado en el periodista independiente se debía a su papel el día anterior, cuando tomó imágenes de un lanzamiento de proclamas en la calle Galeano.

“Cuando llegamos a Zapata y C no había ningún oficial de la Seguridad del Estado. Como a la media hora llegó uno y comenzó a entrevistar a Yuri (…). Como a las 4:00 de la tarde llegó la gente de Villa Marista y se lo llevó preso. Yo sentí como un forcejeo, estruendo de mesas, de sillas, y a Yuri manifestándose pacíficamente. Crucé corriendo y pude ver cómo varios policías lo tenían esposado y golpeándolo”, apuntó.

Posteriormente, la vivienda del matrimonio fue registrada “de punta a cabo” por oficiales de la Seguridad del Estado.

“Me disponía a salir para Villa Marista para saber de mi esposo, pero no me dejaron salir porque iban a efectuar un registro. Solo encontraron unas frases martianas que no llegaban ni a 10, una foto de Antonio Maceo, una Propuesta 2020 y una foto de un oficial de la Seguridad del Estado que se hace llamar Dominic; fue todo lo que encontraron”, precisó.

