LA HABANA, Cuba. – Lisandra Rodríguez, conocida como la “Amy Winehouse cubana”, ha capturado la atención de muchos por su singular parecido con la icónica cantante británica. Pero, más allá de las similitudes físicas, la joven asegura que su afinidad con Winehouse va más allá de la superficie.

“Yo escuchaba su música y no tenía idea de quién la cantaba. No sabía cómo se llamaba la persona que la cantaba. A lo largo del tiempo fue que me vine a enterar de quién era ella y tal”, recordó Lisandra sobre sus primeros encuentros con la música de Amy, durante una entrevista con CubaNet.

La joven cubana también resaltó que, más allá del parecido físico, comparte rasgos personales y experiencias vitales con Winehouse. “Lo único que hago literalmente es subirme el moño porque este maquillaje siempre lo he usado, incluso antes de conocerla”, aclaró. “En lo personal soy muy como ella, muy espontánea. Soy natural, no finjo ser algo que no soy. Lo que ves es lo que hay”, aseguró.

Lisandra Rodríguez, durante la entrevista con CubaNet (Foto: CubaNet)

Además de compartir un estilo similar, Lisandra reveló que también ha enfrentado desafíos personales similares a los de Amy, incluyendo períodos de depresión. “Aparte de las similitudes físicas tuve depresión, estuve en un estado depresivo, igualmente por un hombre, pero logré salir adelante con apoyo de mi familia, de mis amigos”, contó.

A pesar de su pasión por la música, Lisandra enfatizó que su vida es bastante común entre los jóvenes cubanos. “Mi vida es igual que la de todos los jóvenes en Cuba: el día a día. Hago lo mismo que hacen todos: salir los fines de semana, emborracharme y quedarme dormida en Prado, en un banco”.

“Mi sueño es irme a Londres, visitar la tumba de Amy, conocer más de ella. Por ahora es eso. Hasta que no lo cumpla no voy a tener otro sueño. No sueño ni con ser famosa, ni con ser una superestrella; sueño con rendirle un tributo, sueño con que la nueva generación conozca quién era ella”, expresó.

El pasado martes, Lisandra fue expulsada del bar Escabeche (Habana Vieja), donde trabajaba extraoficialmente como camarera, por aparecer en medios independientes durante la última semana.

“Yo trabajaba ahí brindando un servicio de apoyo, yo no tenía papeles para trabajar ahí”, precisó la joven. Asimismo, pidió a los medios independientes atenerse a sus declaraciones. “No divulguen más noticias falsas, no me mezclen con política, me expulsaron simplemente por el hecho de que yo estaba trabajando ilegal”, aseveró.

Lisandra dijo que continuará cantando las canciones de Amy Winehouse como hobby y que mantendrá su foco en la música. “Lo mío es música, lo mío es Amy, yo no soy política”, concluyó.

En una entrevista previa ofrecida a CubaNet, la joven precisó que, al percibir su parecido con el intérprete de Back to Black, decidió rendirle su propio homenaje a la cantante, fallecida en 2011 a los 27 años.

“Solo me peino y me pinto como ella porque no uso más maquillaje. También me empecé a hacer sus tatuajes”, explicó.

“Me siento muy identificada con su música. Yo no he pensado cantar profesionalmente porque solo lo hago para desahogarme. No sé expresarme muy bien, pero todo lo que tengo dentro lo saco cantando para relajarme. Nunca me ha pasado por la cabeza ni ser cantante ni ser famosa”, aseguró.

“Lo único que quiero es rendirle tributo a Amy, no ando buscando más nada”, terminó.

