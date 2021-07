LA HABANA, Cuba.- Los que hemos seguido con atención el impacto de la pandemia de coronavirus en Cuba, no hemos olvidado cómo los noticieros cubanos criticaron hasta el hartazgo la mala gestión de la crisis epidemiológica por parte de gobiernos como el de Donald Trump y Jair Bolsonaro, enemigos declarados del comunismo y la influencia malsana que el castrismo ejerce sobre los países de la región. En aquellos primeros meses de enfrentamiento a la pandemia, cuando las autoridades cubanas cerraron el país, se implementaron las pesquisas y el número de contagios y fallecimientos estaba entre los más reducidos del mundo, fue grande el triunfalismo de los medios de prensa nacionales, siempre comparando el esfuerzo de esta pequeña nación subdesarrollada y “bajo asedio constante por parte de Estados Unidos”, con los desalentadores datos que arrojaban las naciones del primer mundo.

Recuerdo claramente un montaje que circuló en redes sociales, donde aparecía un sonriente Díaz-Canel, presunto responsable de la entonces exitosa gestión sanitaria en la Isla, junto a la primera ministra de Bélgica, quien fuera duramente criticada por el mal manejo de la pandemia. El mensaje fue claro, pero la contraposición de ambas imágenes resultó, cuando menos, soberbia, estúpida y hasta sexista. Es obvio que el régimen, en su delirio de grandeza, no tuvo visión de futuro, ni contó con la realidad material de un país que solo necesitaba una catástrofe sanitaria para hundirse por completo en la mendicidad.

La petulancia de aquellos días comenzó a pasar factura, sin disimulo, a inicios de 2021. Ninguna de las restricciones impuestas a lo largo y ancho del país, pero sobre todo en La Habana, ha dado resultados. El aumento de casos en la capital fue tan brusco que hubo que aprobar una “intervención sanitaria” masiva con candidatos vacunales no certificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A finales de junio la cifra de contagios entre los habaneros cayó a trescientos y un pico, solo para volver a rondar los 500 casos en los primeros días del mes de julio. Cuando se pensaba que la capital iría disminuyendo el número de positivos, se registró una explosión de contagios en el resto de las provincias, con centenares de casos diarios y el colapso de hospitales y centros de aislamiento; una situación que ha echado por tierra la esperanza de los cubanos, que ya no aguantan más.

Los medios oficialistas siguen repitiendo que “estamos atravesando por un escenario complejo”, y hablan de medidas que no se cumplen, del pueblo que nunca es lo suficientemente dócil y disciplinado, de que todo lo que se hace es bajo la presión del enemigo. Sin ningún recato aseguran que todo está bajo control, a pesar de que las denuncias ciudadanas y las imágenes que circulan en redes sociales muestran un panorama inquietante, de gente enferma esperando en los pasillos del hospital de Cárdenas, de pacientes positivos al COVID-19 esperando durante días en sus casas sin que nadie los vaya a buscar; de ancianos que mueren en sus casas mientras llega la ambulancia, o fallecen apenas ingresan en el hospital, porque ya es demasiado tarde.

Esta oleada de contagios ha revelado cuán desprotegidas están las provincias, que cuentan con uno o dos hospitales solamente, y presentan mayores dificultades para acceder a recursos y personal especializado, incluso desde antes que empezara la pandemia. Cuando todavía la crisis sanitaria no estaba en su apogeo, en los hospitales de provincia los médicos procuraban inmovilizar fracturas con trozos de yagua y cartón; informaban apenados a los pacientes que no había sondas ni bolsas de colostomía, ni disponibilidad de balones de oxígeno para pacientes con enfermedades respiratorias crónicas.

Ahora es mucho peor. Cada día Cuba parece más cerca de aquellas escenas pavorosas registradas en la ciudad de Guayaquil (Ecuador) en 2020, donde la gente moría en la puerta del hospital, y de los hogares sacaban cadáveres de familias enteras que no recibieron atención médica a tiempo por falta de capacidad en los centros de salud.

El régimen de La Habana ha actuado tan irresponsablemente que todos los miembros del Comité Central y la Asamblea Nacional del Poder Popular deberían ser juzgados por homicidio y complicidad, si algún día alcanzamos la democracia anhelada. El secretismo, la prepotencia, la soberbia y la negligencia han costado y siguen costando vidas. El derecho a denunciar el mal proceder del gobierno está siendo reprimido sin miramientos. El personal de salud ha tirado la toalla porque es injusto que tras más de un año de lucha ininterrumpida contra la COVID-19, les exijan que solucionen desde su individualidad una situación agravada por las ineficiencias acopiadas en el sistema sanitario cubano.

Solo un gobierno desalmado y estúpido rechazaría el fondo COVAX con el pretexto de crear sus propios candidatos vacunales, a expensas de dejar a once millones de ciudadanos sin medicinas, y sabiendo que sería imposible evitar las aglomeraciones diarias de personas para comprar productos de primera necesidad. Ese mismo gobierno ha permitido la entrada a Varadero de cientos de turistas procedentes de Rusia, país que continúa rompiendo récords de enfermos y fallecidos por causa de la cepa Delta, no obstante a haber desarrollado su propia vacuna.

“Abdala” es ahora el orgullo de una élite que vive de alardear y derrochar hasta lo que no tiene, aunque el coronavirus esté arrasando con la población. La gente se muere delante de sus seres queridos que lloran de impotencia, y de una emigración lista para acudir con todo lo necesario en ayuda de sus hermanos que sufren.

Urge abrir un canal humanitario. Ese hashtag de “Cuba salva” es una zoquetada. Cuba no está en condiciones de salvar a nadie porque no le han permitido ser Cuba nunca más. Desde hace sesenta años Cuba es castrismo, y la posición del castrismo sigue siendo la misma: la salvación proviene de ellos, o no hay salvación.

