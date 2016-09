La nueva semántica del castrismo

LA HABANA, Cuba.- Los castristas, en su afán por controlarlo todo, no se conforman con haber implantado un esperpéntico metalenguaje orwelliano, recargado de eufemismos, del que han hecho uso y abuso durante más de 57 años y de haberse apropiado de términos como la patria, la nación y la soberanía nacional.

En los últimos diez años, para el reacomodo post-fidelista en el capitalismo de estado, se han desinhibido y echado a un lado el pudor que les impedía utilizar términos como democracia, derechos humanos y sociedad civil. Sólo que los interpretan, con desenfado, a su modo y conveniencia.

Así, para ellos, la democracia es la que existe en ese sanedrín de focas y cotorrones amaestrados para aplaudir y votar a mano alzada que es la Asamblea Nacional, donde no hay votos en contra ni abstenciones (solo una vez se abstuvo Mariela Castro), ni jamás se exige explicaciones al gobierno, y la de las votaciones por los delegados del Poder Popular que son previamente escogidos por las comisiones de candidatura del Partido Único; la sociedad civil son las llamadas organizaciones de masas, todas dependientes del gobierno, y los derechos humanos… para qué hablar de eso.

A veces, a través de alguna nota en el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del PCC, habla esa entidad supra-estatal que todavía se hace llamar Gobierno Revolucionario. Pero los castristas se han vuelto tan afectos a la institucionalidad que ahora se muestran interesados en dejar sentado que no es lo mismo el Estado que el Gobierno, siempre que esa diferencia, no afecte la hegemonía del Partido, que es inmortal. Como a muy pocos le importan esas sutilezas, lo hacen a ver si consiguen confundir a la gente, para que cuando se vayan a quejar y hablar mal “de esto”, que cada vez lo hacen más, no sepan si lo hacen de uno o de otro, o de ambos.

Tan dados como son a emplear la jerga bélica para casi todo, lo mismo en política que para referirse a la zafra azucarera que a las campañas de fumigación contra los mosquitos, supongo que consideren que por el dominio de estos términos están en guerra a muerte con disidentes, opositores y miembros de la sociedad civil, la verdadera, a los que califican de acuerdo a dicha jerga, como “mercenarios del gobierno norteamericano”.

Lo que no quieren recuperar son los términos relacionados con la libre empresa. En eso son más marxistas-leninistas que Lenin. Prefieren, aunque suene feo, hablar de “cuentapropistas” para referirse a los dueños de negocios privados y a la propiedad privada, que dicen reconocer como una de las formas de propiedad del modelo económico cubano, prefieren llamarla “forma de propiedad no estatal”, “propiedad personal”, o “propiedad común sobre los medios de producción”, siempre entendido el Estado-Partido-Gobierno como el gran dueño de todo. Y siempre alertas con estos emprendimientos privados, que ya advirtió el nuevamente ministro de cultura Abel Prieto que con eso de empoderar a los emprendedores, los yanquis le serruchan el piso y le preparan una cama camera a la revolución y el socialismo. Como dijo que se trata de ver quién se lleva el gato al agua, lo más probable es que se ahogue el felino…

Ahora quieren que nos consideremos ciudadanos. Antes éramos, quisiéramos o no, compañeros. Aún los que de ningún modo lo eran. Hasta los que replicaban airados: “compañeros son los bueyes”. Ahora, desde hace varios años, la palabra compañero solo es usada, en ocasiones oficiales, entre los castristas recalcitrantes. Y por los escolares de corta edad, hasta que empiezan a decir “asere” y “puro”, porque “señor” es solo para los extranjeros.

Hasta hace muy poco, solo eran los policías los que nos llamaban “ciudadano”, e invariablemente lo hacían con cara de perro, voz de carcelero y en condiciones incómodas que casi siempre auguraban lo peor.

Ahora que tenemos muchos más deberes que derechos, como estamos obligados a pagar impuestos, quieren que seamos, como si cualquier cosa, “ciudadanos”.

¡Dialéctica que es la semántica castrista!

