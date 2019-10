La hoja de ruta de Chile, comandada por Fidel Castro

NUEVA YORK, Estados Unidos. – Los comunistas chilenos nunca perdonaron el golpe de estado militar de 1973, que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Menos aún la izquierda internacional y su máximo exponente, Fidel Castro.

Las actuales generaciones no vivieron el drama de la falta de alimentos y la lucha política en una nación devastada por las ambiciones de elementos de la ultra izquierda.

Visita a Chile

Fidel Castro había visitado Chile en 1971. Fue una gira que debía durar 10 días, pero se extendió a 25.

Del 10 de noviembre al 4 de diciembre de 1971 permaneció el Comandante en la nación andina junto a una comitiva cubana. En esas semanas, Castro recorrió distintas regiones del país y aumentó sus estrechos lazos con Salvador Allende y su gobierno.

Durante su estada, Castro le regaló al Presidente Salvador Allende un fusil AK-47, arma que el mandatario chileno usó para suicidarse en el golpe de Estado de 1973.

Fidel Castro nunca perdonó haber perdido a Chile y desde La Habana complotaba para causar caos político.

Juventudes comunistas de Chile

“Lo que nos diga Fidel es como una hoja de ruta.”

En abril de 2012, Fidel Castro recibió a una delegación de las Juventudes Comunistas de Chile que visitaba la Isla por cinco días, invitada a las celebraciones por el 50 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Karol Cariola, secretaria general de la JJCC; Luis Lobos, miembro del Ejecutivo de esa organización y Camila Vallejo, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), conversaron por más de tres horas con el dictador cubano.

Entusiasmado, Fidel Castro les dedicó su libro, “Guerrillero del tiempo”, dos volúmenes de las conversaciones con la periodista Katiuska Blanco y les dio instrucciones para actuar políticamente, al regreso a Chile.

Camila Vallejo regresó transfigurada de su encuentro con el líder de la Revolución cubana.

En declaraciones a Cubadebate señaló: “Fue realmente un privilegio. Fidel nos invitó a conversar con él. Valoramos mucho lo que ha sido Cuba y lo que ha encabezado este proceso revolucionario. Fidel para mí y para toda la juventud comunista en Chile es uno de los liderazgos más importante en el mundo, un gran visionario. Para nosotros lo que diga, reflexione, lo que nos señale, es como una carta de ruta.

Vallejo agregó que la izquierda usa “muchísimo’ las redes sociales y explicó: “A pesar de que es una herramienta del capitalismo nos hemos apropiado de esos espacios. Los grandes medios de comunicación de nuestro país responden a un “duopolio”: son dos grandes familias, golpistas, que responden a los intereses de la derecha y del gran empresariado. Entonces, obviamente, el mensaje que transmiten es muy funcional a sus intereses y para eso hemos tenido que ir a una especie de contracultura o de contra-hegemonía, en la que son claves las redes sociales. Nos permite estar sacando información constante de manera objetiva, sobre el movimiento, los debates que se están dando y que en los grandes medios no se muestran.”

Camila Vallejo prosiguió explicando: “También usamos las radios comunitarias y los espacios públicos. Las redes sociales han sido algo fundamental para nosotros, pero no es gracias a eso que nosotros hemos levantado un movimiento. Yo particularmente he utilizado blogs, Twitter, Facebook, pero no es lo fundamental, la principal herramienta es el trabajo presencial cuerpo a cuerpo, cara a cara con el resto de los estudiantes, con las gentes y ahí se construye realmente desde lo más puro el movimiento social.”

Camila Vallejo

Camila Antonia Amaranta Vallejo es bonita y en un mundo materialista esto tiene un gran porcentaje ganado.

El resto lo ponen Cuba y Venezuela, que tienen en la líder estudiantil chilena la mejor cuña comunista jamás soñada para sus planes de conquista.

La joven se hizo famosa por dirigir las movilizaciones estudiantiles desde el 2011 -que desde esa fecha- han conducido a meses de caos y paralización de faenas en la nación andina.

Sin embargo, la iniciación de Camila en la política no comenzó con las marchas y huelgas, sino mucho antes, cuando viajó varias veces a Cuba.

Luego de su última gira por Cuba en el 2012, donde fue recibida con honores por la cúpula gobernante, declaró que ella seguía al pie de la letra “La carta de Ruta” de Fidel Castro.

El gobierno de La Habana la aconseja y el de Venezuela le da el dinero necesario para avanzar en sus ambiciones.

En un detallado esquema del empleo de la imagen de Camila, el gobierno de La Habana ha hecho que se subraye su belleza, para transformarla en una eficaz arma de penetración dentro de la juventud chilena, e incluso más allá de esas fronteras.

El plan cubano hace tiempo que comenzó a dibujarse en torno a las posibilidades de la joven, incluso, antes de que ésta saltara a la fama cuando ganó en el 2010 la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FEU).

Los castristas quieren hacer de ella un nuevo Hugo Chávez. La tildan como revolucionaria, glamorosa y la exaltan como Militante de la Juventud Comunista chilena.

Ya miles de jóvenes (y otros que no lo son tanto) expresan su amor por Camila en las redes sociales. Hasta el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, confesó: “Todos estamos enamorados de ella”.

Camila, presidenta

Su cuenta en la red social Twitter ya rebasó los 200 mil seguidores; la búsqueda “camila vallejo rica” es una de las más visitadas en Google y el blog “camilapresidenta” tiene miles de visitantes cada día.

La vieja estrategia de los Castro de colocar a un cubano para que enamore a la persona que se desea captar, se empleó también con Camila, aunque no hubo necesidad ni de atraerla ni de que cambiara sus creencias políticas.

Camila Vallejo Dowling es hija de Reinaldo Vallejo y Mariela Dowling, dos antiguos militantes del Partido Comunista y ella, desde hace años, milita en el partido rojo.

En realidad, colocarle una pareja fue una acción “a futuro”. Su compañero sentimental era un cubano llamado Julio Sarmiento, con quien tuvo un serio romance, peleas y reconciliaciones.

Sarmiento asegura que todavía es estudiante en la Universidad de Chile y militante del partido comunista chileno. Nació en Santa Clara y tiene 30 años. Llegó a Chile en el 2002 y entró a la Escuela de Medicina dos años después. Ha sido presidente del Consejo de Estudiantes de la Salud por dos períodos y Consejero de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Para ser aún más específico en su cuidado ordenado por La Habana, vive a pocas cuadras del hogar de los Vallejo.

Aunque Camila es reacia a hablar sobre su vida personal y ha dicho que “ya no pololea” con el cubano, aunque se les ve constantemente juntos. Sarmiento es unas de las personas que se coloca como valla ante los periodistas y está constantemente a su lado durante las marchas.

La expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile fue elegida diputada en por el propio partido Comunista (PC). Camila Vallejos postuló por el distrito santiaguino de La Florida, que es donde siempre ha vivido.

Plagios

El 6 de septiembre de 2017 se desató un escándalo a nivel nacional cuando diversos medios de comunicación acusaron a cerca de cuarenta parlamentarios de todas las bancadas por haber aceptado informes de asesoría con párrafos copiados textualmente de Internet o de libros, sin dar crédito al redactor de la fuente original.

Entre ellos figuraba Camila Vallejo, que recibió ocho informes parcialmente plagiados del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), del Partido Comunista de Chile, pagando un aproximado de entre seis y siete millones de pesos.

Todos estos informes estuvieron relacionados con las reformas a la educación superior realizadas entre marzo y noviembre de 2016, cuyas páginas son copias textuales de diversos textos académicos (los cuales algunos estaban mal citados).

Una noticia del sitio web de Radio Nuevo Mundo, un reportaje del diario “The Clinic” sobre la “historia del asbesto en Chile”, y también sobre un estudio sobre el sistema educativo peruano, borrando el nombre del país para hacerlo como un informe general.

La actual crisis

Se buscan muchos culpables a la crisis actual en Chile y se señala especialmente a Cuba y Venezuela como promotores del caos que vive la nación andina.

No está mal recordar el inicio con Fidel Castro.