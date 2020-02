Hijo de José Daniel Ferrer: “Él está dispuesto a morir por la libertad de Cuba”

SANTIAGO DE CUBA.- En la mañana de este domingo 9 de febrero fueron detenidos el hijo de José Daniel Ferrer, José Daniel Ferrer Cantillo, y la esposa del líder opositor, Nelva Ortega Tamayo junto a su bebé de 6 meses de edad.

Nelva Ortega pudo dejar a su bebé con la abuela, y así evitó que el bebé llegara a la Tercera Unidad Policial, La Motorizada, a la que la trasladaron. Mientras, José Daniel Ferrer (hijo) fue conducido a la Segunda Unidad Policial, conocida como el Palacete.

Danielito, como le conocen amigos y familiares, denunció que fue interrogado por dos agentes de la policía política que se hacen llamar Franky Lázaro, este último jefe de la Unidad de Enfrentamiento de la provincia. “Me aseguraron que van a confiscar las dos sedes de UNPACU con todo lo que tienen dentro, que ya allí no se va a hacer más activismo”, alertó el joven de 17 años.

“Pero lo principal es que querían que yo le dijera a mi papá que saliera del país, y yo les dije que no, que jamás le diría eso y que él tampoco aceptaría irse porque él está dispuesto a morir si es necesario por la libertad de Cuba”, declaró.

“Me quitaron el teléfono celular, como casi siempre pasa cuando me detienen y lo tengo encima”, contó el hijo del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). En total, ambos estuvieron más de cinco horas bajo arresto arbitrario, y como es usual, los oficiales del régimen no presentaron orden de detención.

No es la primera vez que arrestan a los familiares de José Daniel Ferrer García. Antes, durante y luego de su encarcelamiento, sus hijos y esposa han sufrido detenciones y retenciones domiciliares. Sus hijos son todos menores de edad.

En la noche de este domingo también detuvieron a la activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide Deylis Yania Acosta Sarmiento, residente en Granma, quien salió a la calle con una foto del líder de la UNPACU pegada en su camiseta, exigiendo su liberación y reafirmando su orgullo de pertenecer al movimiento opositor y promover la herramienta de cambio de sistema que supone Cuba Decide.

Desde la puerta de su vivienda caminó hacia la sede del Poder Popular, en Media Luna, municipio de Granma, y allí realizó un video que más tarde haría público, donde condenó el encierro de Ferrer García y la difamación contra él.

“Basta ya de calumnias, la dictadura siempre miente, libertad para José Daniel Ferrer y todos los presos políticos, el cambio es ya”, fueron algunas de las palabras de la activista.

Deylis Acosta fue liberada luego de más de 8 horas, y declaró a CubaNet las condiciones de su arresto: “Llegaron en un carro, me empujaron, me apretaron los brazos y me llevaron hacia la PNR de Media Luna, allí me dejaron en un calabozo. El oficial del G2 me dijo que ya lo tenía cansado, que si le hubiesen avisado antes me hubiese dejado desnuda en la calle. Daba golpes duro en la mesa diciendo que me va a desaparecer como a Ferrer”, denunció la activista.

No es la primera vez que Acosta sufre amenazas de este tipo, el pasado 24 de enero fue citada a la misma PNR donde le advirtieron que abandonara su activismo y dejara de publicar en las redes sociales denuncias contra el régimen.

En la noche de este 7 de febrero el noticiero estelar de la televisión cubana volvió a hacer público un reportaje manipulado, y sin derecho a réplica, sobre José Daniel Ferrer. El video ha suscitado nuevas críticas dentro y fuera de Cuba. En esta ocasión, además de mostrar nuevos rostros de la oposición en la Isla, intentaron venderle al pueblo cubano el gran apoyo que a nivel internacional ha recibido José Daniel Ferrer como una campaña del Gobierno de Estados Unidos.

Durante el material, de poco más de 9 minutos de duración, se escucharon los audios de espacios televisivos internacionales como A fondo y Radio y Televisión Martí, donde se refieren a Ferrer como el líder de la oposición cubana. También presentaron a Rosa María Payá, la coordinadora principal de Cuba Decide, en sus propias palabras y aunque de manera incompleta felicitando y agradeciendo al Gobierno de Bolivia por romper relaciones diplomáticas con la dictadura Castro-Canel.

Horas después de que medios oficialistas transmitieran el video, resultaron detenidos en Villa Clara el periodista independiente y religioso Guillermo Del Sol, junto a su hijo Adrián Del Sol. Guillermo fue una de las caras que hizo pública la televisión cubana sosteniendo una foto de Ferrer y brindando su solidaridad.

El líder de la UNPACU fue encarcelado el primero de octubre de 2019. Luego de cuatro meses en prisión aun no se ha establecido fecha de juicio, ni se le han respetado las garantías a un debido proceso, a él y a los otros tres activistas detenidos ese día.

El régimen mantiene a José Daniel Ferrer en una celda de castigo en la prisión Aguadores, totalmente aislado, y donde precisamente mantuvieron a Wilman Villar Mendoza, activista de la UNPACU que murió en 2011 tras una huelga de hambre exigiendo su liberación. La encarcelación de José Daniel Ferrer y los tratos crueles e inhumanos que ha sufrido han sido condenados mundialmente por instituciones democráticas de alto prestigio.