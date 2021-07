ROMA, Italia.- En Italia es cada vez es más fuerte la voz de rechazo al régimen de Miguel Díaz-Canel. Un hecho sin precedentes, considerando que hasta el momento había sido un bastión de apoyo importante para la dictadura castrista en Europa.

Los cubanos residentes en Italia han decidido salir a la luz, manifestando pacíficamente su disenso, sin miedo, en apoyo a las protestas en la Isla y en contraposición a los comunistas italianos. Las manifestaciones multitudinarias a nivel nacional han sido constantes y continuarán los próximos días: este sábado 24 de julio se concentrarán en el “Arco della Pace” de Milán (3:00 p.m.); el domingo 25 de julio en la Fontana Maggiore del Centro de Perugia (10:00 a.m.), en la sede de la Embajada Americana de Florencia (2:00 p.m.) y en la Piazza Castello de Turín (4:00 p.m.); el lunes 26 de julio en Piazza del Popolo en Roma (4:00 p.m.) y en Piazza Stesicoro de Catania (Sicilia, 6:00 p.m.); y el sábado 31 de julio en Piazza Bra’ de Verona (9:00 a.m.).

Además, el tema de Cuba está en boca de los principales partidos políticos italianos, quienes han manifestado su apoyo incondicional al clamor de libertad del pueblo en las calles. “La izquierda italiana, como en muchas partes del mundo, durante años ha descrito a Cuba como un paraíso. Lamentablemente no es así, hay una inflación muy alta, no hay comida, no hay medicinas en los hospitales, lamentablemente no hay libertad. Es un régimen comunista que ha sometido a su propio pueblo”, expresó el diputado Giovanni Donzelli, responsable nacional del partido Fratelli d’Italia.

Forza Italia también ha estado muy activo contra la dictadura porque “es necesario, es importante que la comunidad internacional, en particular Europa, haga presión para lograr la liberación de los presos políticos y para el cese de la represión”, afirmó el senador Enrico Aimi, quien recientemente interpeló al canciller italiano Luigi Di Maio.

“Nos movimos, no solo como grupo en el Senado, yo personalmente presenté una interpelación para pedir la convocatoria del embajador cubano en Roma para que informe sobre estos episodios. También todo el partido, comenzando por el presidente, Silvio Berlusconi, que ha hecho declaraciones para destacar todo lo que está pasando en Cuba para finalmente traer de vuelta paz, libertad, democracia y, debo decirlo, también riqueza”, dijo el senador Aimi.

Asimismo, el eurodiputado y vicepresidente de Forza Italia asistió a la manifestación de los cubanos frente al Parlamento italiano del pasado 20 de julio para expresar su solidaridad: “Hemos pedido al alto representante de la Unión Europea, al señor Borrell, una acción muy fuerte para defender los derechos humanos en Cuba, porque hay presos políticos, hay una acción muy dura de la policía comunista en Cuba. Hacen lo mismo que hacen los hombres del partido de Chávez en Venezuela, sucede lo mismo que en Nicaragua. Por eso nosotros trabajamos juntos y pedimos a la Unión Europea, y también al gobierno italiano, ayudar a los cubanos; porque el problema no son los cubanos, el problema es el gobierno comunista de Cuba. Nosotros los europeos defendemos los derechos de todos los latinoamericanos que piden libertad y democracia. Adelante, nosotros estamos con el pueblo de Cuba y en contra del comunismo en toda Latinoamérica”, dijo.

Estas expresiones de apoyo de los máximos exponentes de la política italiana a la lucha por la libertad en Cuba son de gran importancia, pues “en Italia hay quienes vitorean al régimen comunista. Probablemente lo hagan porque no están viviendo el sufrimiento que realmente vive el pueblo cubano en este momento. Fratelli d’Italia está con ustedes por la libertad y contra el régimen comunista”, puntualizó el diputado Donzelli.

Piden renuncia del canciller

Sin embargo, mientras las voces de solidaridad se oyen fuertes y claras de parte de los partidos de centroderecha, en la izquierda italiana reina el silencio. Del Partido Democrático surgen pocas voces aisladas, como la del diputado Andrea Romano, que participó en una de las manifestaciones realizadas frente a la Cámara de Diputados; pero en lo más alto nadie se pronuncia sobre la situación en Cuba. El líder del “Movimiento V Stelle”, Beppe Grillo, publicó en su blog personal un artículo en apoyo al régimen titulado “Cuba resiste”, que provocó el rechazo público de la presidente de Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

“Aprovecho para denunciar la vergüenza de Beppe Grillo que defiende en su blog al régimen comunista cubano, responsable de la represión en estos días, y elogia la revolución castrista. Pretendo saber lo que piensa el ministro de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio (miembro del Movimiento V Stelle), al respecto. Creo que todo el gobierno y la mayoría (de la coalición), pero también todos los italianos, deberían exigir que el canciller Luigi Di Maio se distancie públicamente de lo que escribe Beppe Grillo en su blog. De lo contrario, me temo que Di Maio no podrá seguir siendo el ministro de Relaciones Exteriores italiano. Sobre esto espero una respuesta”, aseguró Meloni visiblemente molesta en una rueda de prensa realizada el pasado 19 de julio.

Es evidente que el tema de Cuba se ha convertido en un argumento incómodo en la política italiana. Lo cierto es que “el comunismo es una enfermedad de la política, que trae maldad. Lo vimos en Venezuela, en donde protestamos, lo vimos por la negación de la libertad en Hong Kong, hablamos con Joshua Wong quien es el líder de esa protesta. Donde hay comunismo vemos represión y hambre”, enfatizó el senador Enrico Aimi, subrayando el compromiso de su partido por “esta gran batalla por la libertad de Cuba”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.