MIAMI, Estados Unidos.- La gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ordenó un amplio despliegue militar en el Zócalo de la capital azteca para impedir la entrada de los cubanos que planeaban manifestarse contra el dictador Miguel Díaz-Canel, quien asiste a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebra este sábado en la capital del país.

La información fue obtenida por la periodista de CubaNet Claudia Padrón Cueto en un intercambio con varios agentes del orden, cuando estos impidieron el paso a los cubanos que llegaban para protestar contra el gobernante castrista, quien arribó a México este jueves como invitado de honor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Padrón Cueto y otros cubanos que llegaron al centro empresarial más importante de México, donde tiene lugar este sábado la Cumbre de la CELAC, en la que participa Díaz-Canel, increparon a uno de los agentes policiales desplegados por la gobernadora, quien reconoció que habían recibido órdenes de no dejar pasar “a cubanos a manifestarse” porque estaba el gobernante de la isla.

Los cubanos que han tratado de llegar al Zócalo, protestaron este viernes en las afueras de la Embajada de Cuba en México, donde fueron agredidos física y verbalmente por una turba de simpatizantes del régimen castrista.

Durante la edición esta mañana del foro regional, creado por Hugo Chávez y Fidel Castro en 2011, Miguel Díaz-Canel tuvo que escuchar las críticas de varios Jefes de Estado a su gestión. La CELAC se convirtió este sábado en una tribuna para denunciar la falta de libertades y de justicia que impera en varios países de la región, entre ellos Cuba.

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou ​denunció durante su intervención la represión y el irrespeto a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Este foro no significa ser complaciente, señor Presidente, y por supuesto con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcela en opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, dijo Lacalle.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.