MIAMI, Estados Unidos. – La filtración de un nuevo audio con declaraciones de dos funcionarios del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) reforzaron las denuncias de activistas LGBTI+ contra las pautas homofóbicas seguidas por ese centro para excluir a locutores, periodistas y presentadores cuya voz no se ajusta al supuesto canon masculino.

El nuevo fragmento filtrado continúa con la intervención de la directora de Comunicación y Contenido del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), Yusimy González Herrera; y suma a otro funcionario: Alfredo Zamora Mustelier, jefe de Propaganda de la Radio Cubana.

“Sí existen las voces platinadas”, dice Zamora Mustelier, a propósito de las declaraciones iniciales de González Herrera. “Para mí era una cosa que era un nuevo término. Alicia*, la directora provincial de Radio, y yo empezamos a hacer una búsqueda, una investigación a partir del Balance y de cuestiones que queríamos también… porque esa es una palabra, platinada, peyorativa. Fíjense que yo puse (…) ‘insuficiencia y selección de las voces’, yo no puse ni platinadas, pero caballero, ¿ustedes se imaginan la emoción de una persona que está convocando a una marcha, y que ustedes pongan una voz platinada?”

Tras la pregunta, estallan las risas de los presentes.

De inmediato, González Herrera retoma el hilo de la reunión y arguye: “Pero mira, más allá de eso, Zamora: nosotros tenemos que cuidar las voces que hacen nuestra propaganda política (…). Entonces, si (…) en ellos nos va la identidad, la defensa de la nación cubana, señores, de la Patria, yo no puedo poner ahí cualquier voz. Yo no puedo poner ahí cualquier voz”, reforzó.

Por si había alguna duda sale a la luz la 2da parte del audio. En este caso estos funcionarios concuerdan en que no se puede poner en manos de cualquiera y menos de alguien con voz “platinada”, es decir amanerada y suave, la defensa de la Revolución.#ElHombreNuevo Audio👇🏻 pic.twitter.com/6HzeahTvwd — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) July 17, 2020

Al publicar el nuevo audio en Twitter, el usuario Mag Jorge Castro apuntó: “Por si había alguna duda sale a la luz la segunda parte del audio. En este caso estos funcionarios concuerdan en que no se puede poner en manos de cualquiera y menos de alguien con voz ‘platinada’, es decir amanerada y suave, la defensa de la Revolución”.

“Risas y todo. Ahora tener una voz platinada es igual a no ser patriota. Madre mía, esta gente está por encima del nivel”, reaccionó la usuaria Natasha.

La filtración inicial, donde González Herrera rechaza las supuestas “voces platinadas” (atipladas) de los locutores masculinos de la radio cubana, generó la repulsa colectiva de la comunidad LGBTI+ cubana y la intervención del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

La funcionaria definió las “voces platinadas” como “voces blandas, suaves, voces amaneradas”.

“Cuando usted empieza a dibujar florecitas y colores en las voces, señor mío, el mensaje se distorsionó”, prosiguió. “No es creíble. Y si usted diseñó el programa para una voz masculina y una voz femenina, es una voz masculina y una voz femenina. Más allá de las dos voces, es el ‘cafeciiiiiito’, la ‘taciiiita’. Por las cuentas del rosario, señores. Y eso todavía hoy no es un problema, pero si nosotros no lo atendemos ahora, sí va a ser un problema”, terminó.

De inmediato, la publicación del audio generó una ola unánime de críticas contra las pautas discriminatorias defendidas por la funcionaria, quien es además diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

“Exigimos la inmediata renuncia de esta funcionaria de un medio público cubano, y las disculpas del ICRT ante semejante afrenta a los profesionales LGBTIQ que laboran en ese medio”, escribió en su perfil de Facebook el activista cubano Isbel Díaz Torres.

“La homofobia en Cuba sí es institucional, y ello es anticonstitucional, ilegal, y simplemente una vergüenza”, aseguró Torres Díaz.

En los últimos meses el ICRT también ha estado en el centro de la polémica por la censura de un beso gay en la película Love, Simon, lo que generó protestas en redes sociales e incluso una discreta manifestación en las afueras de la sede de esa institución, en el Vedado habanero.

Tras la avalancha de críticas y exigencias para que renuncie a su cargo en el ICRT y a su puesto como diputada, González Herrera concedió una entrevista al periodista oficialista Francisco Rodríguez Cruz, uno de los voceros del Cenesex.

“Lamento que se haya lastimado a las personas con un audio manipulado, realmente quien debe ofrecer disculpas es la persona que manipuló ese audio, que utilizó para lastimar a personas, para hacerlas sentir excluidas, para humillarlas hasta cierto punto”, asegura en un fragmento publicado de la entrevista la funcionaria, quien se niega a ofrecer disculpas a la comunidad LGBTI+ y no explica en qué consiste la manipulación a la que se refiere.

Sus declaraciones a Rodríguez Cruz provocaron aún más polémica por una frase donde yuxtapone la orientación sexual y las “limitaciones” o “discapacidades”: “El Instituto quiere que todos sus profesionales (…) independientemente de su orientación sexual o de cualquier limitación o discapacidad que tengan entren a esta, que es su casa”.

Aunque el Cenesex llamó a continuar con la “educación” de funcionarios estatales, no tomó en cuenta la demanda de los activistas LGBTI+, quienes piden que González Herrera sea removida de su cargo y cesada como diputada al Parlamento.

No obstante, los usuarios de las redes sociales mostraron su inconformidad con la postura de la institución dirigida por Mariela Castro Espín. “Independientemente del diálogo, que siempre es necesario, el ICRT debe tomar medidas concretas y fuertes. Una persona así no va a cambiar por una conversación y por tanto no debería estar en ese puesto”, opinó Natasha Vázquez.

* Podría tratarse de Alicia Sosa Velázquez, directora provincial de la Radio en Camagüey.