MIAMI, Estados Unidos.- El realizador de cine cubano Lilo Vilaplana, director del filme Plantados, denunció este lunes a la organización del Festival de Cine de Miami por el “tratamiento de quinta” que recibió la película.

Según contó Vilaplana a CubaNet, la 38 edición del Miami Film Festival no apoyó este proyecto “ni en publicidad ni en nada, es una película hecha en el exilio, con artistas de acá, era para haberle dado otra importancia”.

“El irrespeto del Festival de Cine de Miami al exilio histórico y su complicidad con la dictadura castrista es una ignominia”, escribió en su cuenta de la red social de Facebook el director este domingo.

Para Lilo Vilaplana a la organización del Festival no le gustan las películas como Plantados, a ellos “les gustan las que tiendan puentes, que digan que hay que unirse, pero con la dictadura no se negocia”.

“Esas películas que invitan a ir a Cuba son materiales cómplices con la dictadura, y ese régimen hay que tumbarlo, porque le ha hecho mucho daño a los cubanos”, pero el Festival lo que hace es pasarle la mano, señaló Vilaplana a CubaNet.

Si fuera por la directiva del Festival, Plantados no hubiera integrado los materiales audiovisuales a presentar, dijo Lilo, “ellos no querían que la película estuviera, y lo sentí incluso en las personas que estaban atendiendo el Festival, estaban molestos que estuviera ese filme ahí”.

“Me he sentido todo el tiempo relegado. Si una película francesa compite en un festival de Francia el país estaría orgulloso de esa película”. Pero no pasó aquí, “hasta los comentarios que leí en los tuits de ellos no eran buenos para la película, había dobles intenciones”, reclamó.

“El público y el pueblo de Miami sí le dio importancia, la sigue en las redes y nos agradece, pero el Festival, que es de aquí, y la película es de aquí, no le da el reconocimiento que debe”.

Ante la interrogante de si el equipo directivo del Miami Film Festiva ha dado alguna explicación al respecto Lilo Vilaplana aseguró que ninguna.

El realizador cubano no está de acuerdo con los filmes que invitan a dialogar con el sistema imperante en la Isla porque es el mismo que ha arruinado a Cuba. Sin embargo, lamenta que “cada vez más uno ve que apoyan al castrismo y le dan la espalda a la gente que ha sufrido ese sistema”.

En algunos de los comentarios al post de Lilo Vilaplana en Facebook varios internautas hicieron mención a que las salas del Silverspot Cinema, en el Downtown de Miami, estaban medio vacías, algo que podría estar relacionado a la poca publicidad del Festival que menciona el director de Plantados. El mencionado cine fue donde tuvo lugar la premier del filme el pasado viernes 12 de marzo.

CubaNet preguntó a la directiva del Festival por qué si la página oficial del evento anunciaba desde hace casi un mes que las entradas estaban agotadas, las salas de proyección no estuvieron a plena capacidad. La respuesta apuntó a la COVID-19 y las medidas al respecto. Sin embargo, nuestro medio estuvo en la proyección y en las salas no se observó un trabajo de control de distanciamiento por parte de los organizadores.

Plantados revela las historias, para muchos desconocidas, de los presos políticos cubanos que se opusieron al castrismo desde sus inicios. “Es un canto a la cubanidad, a la resiliencia de los cubanos, a la esperanza de esos presos aún en condiciones terribles, y a la visión de un futuro mejor para Cuba”.

