LA HABANA, Cuba. — La compañía francesa Ubisoft lanzó la sexta edición del videojuego Far Cry, inspirada en Cuba, y cuyo objetivo principal es derrotar una dictadura.

La historia se desarrolla en una isla ficticia del Caribe llamada Yara que se encuentra bajo el régimen de Antón Castillo o “El presidente”, interpretado por el actor estadounidense Giancarlo Espósito, también conocido por su participación en las series Breaking Bad y Better Call Saul.

Durante una entrevista en el marco del Summer Game Fest 2021, realizada por el periodista especializado en videojuegos Geoff Keighley, Espósito aseguró que “el cruel dictador de Yara (isla fantasiosa similar a Cuba), Antón Castillo, está inspirado en Fidel Castro”.

“La elección obvia para crear a mi personaje fue Fidel Castro porque es de Cuba, una isla con muchos recursos, pero que está bajo la disposición de un dictador. Esperemos que pueda cambiar en los años venideros”, explicó el actor.

Giancarlo detalló además que su personaje va en la misma línea que el escenario del juego.

“Recordemos que la isla de Yara, donde se desarrollará la historia de Far Cry 6, fue creada por inspiración directa de la isla de Cuba, de allí viene la inspiración para Far Cry 6, un juego en el que tendremos que luchar con guerrilleros para traer la paz y la libertad a la isla de Yara, que está siendo dominada por el dictador Antón Castillo”.

“Nuestra principal inspiración es la isla de Cuba. Pasé alrededor de un mes allí con el equipo investigando y hablando con los lugareños y nos enamoramos de su cultura (…) Al hacerlo nos inspiramos en esta idea de que la isla de Yara es casi como una postal viva congelada en el tiempo, donde tendrías los autos antiguos de los años 50 y 60”, declaró el director narrativo del videojuego, Navid Khavari, al portal especializado en videojuegos GameRant.

En Cuba, varios Gamers esperan con ansias la llegada de la sexta edición de la saga.

“Desde que supe que esta última entrega de Far Cry estaba inspirada en Cuba y el objetivo era derrocar la dictadura no veo el momento de poder jugarlo. El juego salió recientemente y no lo hemos podido conseguir, pero estoy seguro de que en algunas semanas se hará viral en todo el país”, comentó a CubaNet Yoenlis González, un joven adepto a los videojuegos.

Es la sexta entrega principal de la serie fue lanzada el pasado 7 de octubre del 2021 para las plataformas de Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia y NVIDIA GeForce NOW.

