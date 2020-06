Eliécer Ávila: “Las nuevas generaciones tienen que diseñar la Cuba que quieren vivir”

MIAMI, Estados Unidos.- El líder del partido Somos +, Eliécer Ávila, aseguró a CubaNet que “las nuevas generaciones de cubanos tienen el derecho de diseñar la Cuba que quieren vivir (…). No solo es un acto de gran responsabilidad sino también básicamente es un acto de inteligencia”, dijo el opositor en una entrevista concedida a este medio.

Para Eliécer Ávila, “cada generación debe tratar de regalarse a sí misma las mejores condiciones de vida”, que sirvan como un legado para sus hijos y nietos, explicó.

“Ya las personas que hoy están en la tercera edad vivieron todo el proceso de la Revolución, fue lo que ellos creyeron que era correcto en su momento. Tuvieron su derecho a experimentar, pero no pueden obligarnos a nosotros a mirar la vida desde el mismo prisma de ellos, de trinchera en trinchera, de sacrificio en sacrificio”, argumentó.

De acuerdo con el joven informático, “siempre frustra un poco el hecho de que hayan pasado 60 años” de dictadura. Sin embargo, Ávila considera que es alentador el cambio que comienza a producirse gracias a la Internet y las tecnologías de las comunicaciones.

“Hemos visto evidentemente un cambio en la mentalidad de miles de cubanos. Vemos cada vez más gente expresándose desde dentro y fuera de Cuba, porque también hay mucho miedo fuera de Cuba”, precisó.

Según el líder de Somos +, muchas personas no ven conectada su realidad diaria con los gobiernos y sus leyes. Pero “no se puede vivir en una sociedad ajeno a las decisiones políticas porque son las que van a matizar tu vida y no solo la tuya, sino la de tus hijos, tus abuelos”.

“Así que tratamos de persuadir a los jóvenes de que la participación ciudadana en Cuba y fuera de Cuba es algo que hay que rescatar, en un momento en que no hay justificación para no conocer las cosas. Las redes sociales nos las acercan y nos las ponen en la pantalla del ordenador, así que es básicamente voluntad”, dijo.

Eliécer Ávila, quien se definió como “un cubano más”, aseguró que cada quien “tiene que aportar lo que pueda” para conseguir la Cuba democrática que anhelan tantos.

“Yo no tengo armas, no tengo ejércitos, no tengo tanques. Yo tengo ideas que compartir, experiencias, análisis, un gran cariño por nuestro pueblo, y lo que tengo lo doy a diario. Siento que alrededor de eso se va juntando mucha gente excelente y que cada día somos más dentro y fuera de Cuba”, concluyó.