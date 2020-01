Más sobre la familia Dávalos: “Papá le allanó el camino”

LA HABANA, Cuba. – Siempre que indaguemos sobre un litigio o caso importante que involucre al régimen cubano en materia de Derecho Internacional en los últimos treinta años, el nombre de Rodolfo Dávalos Fernández surgirá casi al instante, o al menos el de alguno de sus familiares.

Doctor en Derecho, Profesor Principal de Derecho Internacional Privado en la Universidad de La Habana, Premio Nacional de Derecho en 2012, además de presidente de la Corte Cubana de Arbitraje (CCACI) desde su fundación en 2007, Rodolfo Dávalos Fernández, de 78 años, fue árbitro en la Corte Civil y Mercantil (CIMA) de Madrid e incluso en la Corte Internacional de Arbitraje en París (CCI) pero, además, ha sido algo más que un experto, tanto para Fidel Castro como para Raúl, cual hombre de confianza y consejero, actualmente situado en el mismísimo centro del complejísimo entramado económico de los Castro, el cual conoce, como ningún otro abogado, a la perfección.

De asesor jurídico de Cubanacán S.A. ‒presidida por otro de los hombres de confianza de Fidel Castro, Abraham Maciques‒, Rodolfo Dávalos Fernández, en poco tiempo, se convirtió en abogado personal de Enrique Martinon y ya, desde principio de los 90 asumió como director asistente de la cadena Meliá en Cuba, aunque también fungió como consejero principal en las negociaciones de la empresa española en China, algo que habla de la confianza depositada por Gabriel Escarrer, presidente de Meliá, en las habilidades del cubano para los negocios.

La hija

En Madrid se encuentra uno de los más importantes bufetes de abogados de Europa, especializados en Derecho mercantil, Uría Menéndez, que además de ser el lugar a donde casi obligatoriamente deberá dirigirse cualquier empresario extranjero que desee invertir en Cuba, tendría como clientes desde la cadena Meliá hasta otras empresas extranjeras que han apostado por la Zona Especial de Desarrollo de Mariel o los ingleses dueños de Esencia Hotels and Resort, que construirán el The Carbonera Club, el primer resort exclusivo de Cuba con campo de golf de clase mundial.

Es allí donde tiene su oficina Lourdes Dávalos León, quien es presentada por la propia firma Uría Menéndez como “Star Associate”.

De cómo pudo lograr la joven Lourdes ser admitida en tan importante firma de abogados, apenas graduada en 2007 y sin experiencia alguna en el ejercicio de la profesión, es algo tan misterioso como la verdadera historia de qué hizo o qué pudieron hacer por ella para lograr revalidar su título en Europa, aun cuando el actual Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, José Luis Toledo Santander, se negó a hacerlo, al parecer por desconocimiento de unos planes que superaban su compresión, es decir, desde su papel de simple decano de la facultad de Derecho.

“Eso sí que es un misterio”, recuerda un testigo del acontecimiento, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana: “era la hija del Dr. Dávalos y nadie esperaba que Toledo se pusiera intransigente (…), sé que hubo un enfrentamiento, y Rodolfo tuvo que mover sus influencias, que son muchas más que las de Toledo y más poderosas, incluso hoy por muy diputado que sea no puede medirse con Rodolfo, y hasta consiguió que no tuviera que pasar el servicio social, de ahí que cualquiera, por tonto que sea, puede deducir que hubo intereses mayores (…), evidentemente estaban desesperados por graduar a la chiquita y mandarla a Madrid lo más urgente posible, se trata de empresas, contratos, cuentas bancarias que son un misterio para el mundo entero y Rodolfo es el depositario de todo eso que es un asunto que requiere discreción, lealtad y confianza, de ahí que la estructura sea la de la propia familia, es algo faraónico, donde los secretos solo pasan de padres a hijos y así (…), de ahí que tanto la corte de arbitraje y el bufete en Madrid (…) esté en manos de una misma familia (…), (Lourdes) era una muy buena alumna, eso no lo niego, pero igual era la hija del Dr. Dávalos y ya papá le allanó el camino”, afirma el profesor.

Lourdes Dávalos navegando por Capri, Italia (Facebook) Lourdes en el Manzana Kempinsky en La Habana (Facebook)

Sea cual fuese la verdad, la realidad es que, habiéndose licenciado en Derecho en 2007, coincidiendo con la fundación de la Corte Cubana de Arbitraje, presidida por su padre, Lourdes Dávalos ese mismo año emigró a España para de inmediato matricular en una maestría en Derecho de los Negocios Internacionales, en la Universidad Complutense, con lo cual consiguió en corto tiempo (2009) inscribirse con el número 100622 en el colegio de abogados de Madrid, hacerse miembro del Club Español de Arbitraje, para poder comenzar a trabajar en el bufete Eversheds Lupicinio (véase al respecto la propia descripción de su trayectoria profesional que hace Lourdes en su perfil de Linkedin), también de Madrid, quien anteriormente se encargaba de los negocios con el Estado cubano hasta que Uría Menéndez ocupó esta cuenta, con lo cual en 2011, con solo cuatro años de graduada, también asumió a Lourdes Dávalos como “Principal Associate”, responsable del Archivo Cuba y principal experta en las cuestiones del régimen jurídico de la Zona Especial de Desarrollo Mariel y otras inversiones, un tema sobre el cual la joven ha publicado diversos artículos en revistas especializadas, haciendo énfasis en las ventajas y modos de invertir en la isla.

