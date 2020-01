Escuadrón Patriota: “Después de casi 17 años nuestro discurso sigue siendo el mismo”

SANTIAGO, Cuba. – Raudel Collazo Pedroso, es uno de los raperos cubanos contestatarios más reconocidos en la isla y a nivel internacional. Su carrera en el proyecto “Escuadrón Patriota” data de 2003 y desde entonces su discurso ha sido en favor de la libertad y democracia de Cuba.

Hoy, luego de casi 17 años, el artista ha ratificado su compromiso con la realidad cubana. Para ello, pretende lanzar próximamente la que sería su novena producción discográfica titulada: “De vuelta a la raíz”.

CubaNet conversó con Raudel Collazo sobre la historia del proyecto y los planes para este año 2020.

El artista contestatario inició aclarando que antes de 2003 era sólo público del hip hop. Fe entonces que entró a formar parte del proyecto Escuadrón Patriota, que tenía tres integrantes, además de él. Desde siempre quiso utilizar la música para decir las cosas que pasaban en el país y que había padecido en carne propia. Esa fue la oportunidad.

Estuvieron un tiempo trabajando pero eventualmente comenzó el hostigamiento, las citaciones y amenazas por parte de la Seguridad del Estado. Los artistas se fueron yendo, hasta que se quedó él solo.

No pasaría mucho tiempo para que Escuadrón se diera a conocer en todo el país, por el contenido claro de su arte.

El video de la canción “Decadencia”, elegida en España en 2011 como la principal de un disco de 29 canciones que apoyaban la democracia y los presos de conciencia; fue el causante de que el proyecto se conociera en todos lados y ha sido el tema más popular de Escuadrón hasta la fecha. Además, catalogó al artista como el pionero del hip hop Conciencia en Cuba.

Después de 2012 comenzaron los viajes al exterior, siempre a través de la música. El primer país que visitó Escuadrón fue Ecuador, donde grabó uno de sus discos, “La nueva filosofía de lucha”. Luego vinieron una serie de invitaciones que se extendieron desde América Latina, EE.UU. y Europa.

Acerca de su familia, el rapero comentó: “Tengo tres hijos que son parte fundamental de mi inspiración y mi relación con ellos es espectacular, mi mujer, que es para mí una Amazonas, y mi madre es la otra mujer de mi vida. Cuando estoy dentro de la Isla paso la mayor parte del tiempo con ellos, soy muy afortunado de tenerlos.”

Pese a que Raudel ha sufrido mucha represión por su discurso social y político, asegura que sus seres queridos no han sido molestados por su causa. Sin embargo, existe una gran preocupación, sobre todo de parte de su madre, que siente temor de que algo pueda sucederle.

Raudel Collazo Pedroso, rapero e integrante de Escuadrón Patriota (Foto: Cortesía de la autora) Miembros de Escuadrón Patriota junto a otros artistas contestatarios (Foto: Cortesía de la autora)

Desde hace algunos años el proyecto ha tenido que trasladarse a la Florida, EE.UU., sino de forma definitiva por lo menos gran parte del tiempo. Collazo Pedroso no se considera exiliado, tan solo un cubano que vive en Cuba, pero que se ve obligado, por razones políticas, a estar y trabajar fuera.

“En mi país yo no puedo cantar, no puedo hacer mi arte. El sistema, el régimen, la policía política, no me lo permiten por el contenido de mis canciones. Hace mucho tiempo yo estoy vetado de cantar abiertamente en Cuba”, añadió.

Por otro lado, aprovechando que ha permanecido en el exterior, Raudel aseveró que además de hacer música, también ofrece charlas y conferencias en universidades. Al mismo tiempo, ha participado en diferentes eventos, casi todos organizados por representantes de la sociedad civil cubana, exiliados cubanos, la Fundación Cubano Americana y otras organizaciones.

“En estos espacios aprovecho la oportunidad de emitir mi mensaje que tiene que ver con las preocupaciones e intereses de mis hermanos. Siempre trato de defender a los míos, hablar y abogar por ellos”, puntualizó.

Por último, el rapero expresó que, por motivo del lanzamiento de su disco, que pronto se estrenará, presentará un show que “estará bastante interesante y del que más adelante daremos detalles”.

“Siempre conectado con la música y más con el activismo, que es la esencia de todo lo que hago. La realidad contada por nosotros los que pensamos diferente y hemos decidido manifestarnos en consonancia con ese pensamiento”, destacó.

Esta producción recoge la canción Plantados, que Raudel escribió con el objetivo de reflejar la historia de estas personas y que surgió precisamente luego de hablar y escuchar los testimonios de boca de los protagonistas.

Sin embargo, dejó claro que, aunque la canción comparte la temática del largometraje dirigido por Lilo Vilaplana, que lleva el mismo nombre y que narra los horrores del presidio político en Cuba, el tema se escribió, grabó y estrenó mucho antes. Todavía se está manejando la posibilidad de incluir la canción en la película.