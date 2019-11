“El Estado nos ha engañado, pese a la delicada situación de nuestra vivienda”

SANTIAGO DE CUBA, Cuba. – Ángela Serrano Rodríguez es una santiaguera de 56 años de edad que denuncia la falta de gestión del Gobierno cubano para darle solución a la desesperante situación de vivienda que presentan ella y su familia.

Serrano es vecina de calle 10, #10interior, e/ Gasómetro y avenida Trocha, reparto Mariana de la Torre, en la ciudad de Santiago de Cuba. Convive en un hogar que no cuenta con las condiciones necesarias con cuatro de sus seis hijos (todos mayores de edad), cinco nietos, un hermano y su madre, quien es propietaria de la vivienda.

Su madre, el hermano y uno de sus hijos con su hija viven en una barbacoa que construyeron hace 15 años con tablas recogidas en los Carnavales de la ciudad, y que en estos momentos corre peligro de derrumbe, por su desgastada estructura.

Esta familia viene reclamando mejores condiciones de vida desde hace varios años. Dos de sus hijas se han presentado en diferentes instituciones gubernamentales exigiendo ayuda por su delicado caso. Han presentado documentos y pruebas de su gravedad, en varias oficinas de Vivienda. Han escrito al programa televisivo En Línea Contigo, y en dos ocasiones entregaron cartas en la sede del Partido Provincial dirigidas al Primer Secretario del partido en la provincia, Lázaro Expósito Canto. Pero en ninguna instancia le han dado solución.

“En 2016, pudimos dar a conocer nuestro caso en En Línea Contigo. Allí nos prometieron que nos darían solución. Al poco tiempo enviaron a unos técnicos que luego de hacer mediciones dijeron que aquí no se podía construir, porque la casa estaba sobre un zanjón y no el suelo no era el apropiado. Acto seguido nos comunicaron que teníamos que esperar hasta ver que se determinada”, detalla Yamile Gainza Serrano, hija de Ángela.

Gainza continuó diciendo: “Como pasó el tiempo y no sucedió nada, entregamos una carta en la sede del partido, a comienzos del 2018, en la que no tuvimos respuesta. Meses después volvimos a enviar otra, y mandaron a una funcionaria de Vivienda que nos informó que nos darían cuatro apartamentos y que para Enero de este año nos mudarían. Pero ya se va el 2019 y seguimos en el mismo lugar”.

Yamile es madre soltera de un niño de 12 años que presente leve retraso mental y una hembrita de 5 meses de nacida. Gainza además es paciente de VIH. En las reuniones en el Programa de Prevención y Control de las ITS/VIH/SIDA en Cuba ha comunicado su delicada situación de vivienda, pero las promesas que le han hecho, se han quedado en el aire.

“Me dicen siempre que espere, pero en estas condiciones, mi pequeña puede coger cualquier enfermedad, por los ratones y otros bichos que aquí hay”, comenta.

Las paredes filtran, se están cayendo y hemos tapado los huecos con cartones. Sale agua por debajo del suelo debido a que donde está la casa antes había un zanjón y cuando llueve esto se inunda de aguas albañales. Las camas las tenemos que tener encaramada en bloques de construcción por tal motivo. Esta situación es insoportable, necesitamos que los funcionarios se dejen de mentira y nos resuelvan este problema. Que hay que esperar, que se derrumbe esto y muera alguien. Necesitamos urgentemente que nos saquen de aquí”, así lo expresa Ángela.

Cifras recientes publicadas en la web del medio oficialista Cubadebate señalan que en el país existe un déficit habitacional que asciende a más de 929 mil hogares, entre los que es necesario construir desde los cimientos y los que precisan rehabilitación. Entre los principales causantes de esta situación está el poco mantenimiento a las estructuras de los inmuebles y el paso de huracanes por el territorio nacional.

Es importante destacar el elevado hacinamiento en el que vive la población de Cuba, producto a los bajos salarios y pocas oportunidades para construir o comprar una casa, además del desabastecimiento continuo de los materiales de construcción, que prolongan el acabado de una vivienda. Es cotidiano observar tres, cuatro e incluso más familias conviviendo en un mismo hogar, como le sucede a la familia de Ángela.

Aunque el Articulo 71 de la Constitución de la República de Cuba reconoce el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable. Muchas familias viven en pésimas condiciones y no haya soluciones en las instituciones del Estado, encargadas de hacer cumplir con lo establecido.