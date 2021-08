MIAMI, Estados Unidos.- En medio de la peor crisis económica y sanitaria que haya vivido Cuba en su historia reciente, el gobierno comunista de Miguel Díaz-Canel se ha empeñado en mantener abiertas durante los últimos meses las fronteras del país, no para que los cubanos exiliados puedan entrar medicinas y alimentos y así ayudar a sus familias, sino para el turismo internacional, una de las esferas económicas que más ha sufrido durante la pandemia y la principal entrada de dólares del régimen.

Contrario al discurso oficial de que el coronavirus está bajo control, desde la isla continúan surgiendo denuncias de hospitales colapsados, falta de recursos y medicinas, más muertos de los que las autoridades contabilizan, y un personal de salud agotado en medio de una crisis que los supera. Mientras esto sucede, varios polos turísticos cubanos no han dejado de recibir semanalmente cientos de turistas de diversas partes del mundo.

La situación epidemiológica en Cuba, que se ha ido agravando progresivamente desde enero de 2021, ha tenido varios epicentros a lo largo del país, algunos de ellos cercanos a zonas de turismo abiertas a visitantes extranjeros. Ejemplo de ello ha sido el colapso sanitario en provincias como Matanzas, La Habana, Ciego de Ávila y más recientemente Holguín.

Al respecto, CubaNet ha hecho un resumen de cinco provincias cercanas a polos turísticos, cuyos hospitales se han visto colapsados en lo que va de año.

Holguín

La provincia de Holguín, “uno de los polos turísticos más importantes de la Isla, con unas 6 155 habitaciones en zonas de playa, ciudades y áreas montañosas”, a decir del Ministerio del Turismo (MINTUR), reabrió sus fronteras a los visitantes extranjeros en noviembre de 2020.

En ese entonces comenzaron a entrar a la provincia ciudadanos procedentes de Canadá y, según las autoridades pertinentes, se esperaba la llegada en los meses siguientes de vuelos de Rusia, México, Bahamas, Italia y Venezuela.

En mayo de 2021, en pleno rebrote del coronavirus en el país, el MINTUR comenzó un “amplio programa” para “promover los atractivos del destino oriente”, e impulsar el arribo de clientes extranjeros de Europa y América, “a partir de las conexiones aéreas del polo holguinero con Italia, Centroamérica y Holanda”.

Hoy, varios hospitales de la provincia han colapsado. “En Moa se está muriendo todo el mundo”, es la denuncia de una cubana que grabó un video en el que se ve cómo trabajadores de un hospital de ese municipio fumigan cadáveres envueltos en bolsas, presumiblemente fallecidos por la COVID-19.

Este fin de semana, una veintena de médicos holguineros, fundamentalmente del Hospital General Vladimir Ilich Lenin, protestaron por las recientes palabras del primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, quien responsabilizó al personal de Salud por las denuncias de falta de atención médica y disminuyó la gravedad de la crisis sanitaria que atraviesa el país.

Marrero Cruz dijo el pasado 10 de agosto en una reunión en Cienfuegos que la falta de medicinas era inferior a “la cantidad de quejas y denuncias por el maltrato, por la dejadez [del personal de Salud], porque [los médicos] no te visitan… Es increíble eso”.

Ciego de Ávila

En el centro de Cuba, mientras a la cayería norte del país llegan desde finales del pasado año turistas desde Canadá y Rusia, los hospitales de la provincia de Ciego de Ávila han colapsado por la pandemia.

A principios del mes de agosto la prensa oficialista reconoció que el Hospital Provincial de Ciego Antonio Luaces Iraola seguía sin poder dar abasto ante la situación epidemiológica.

“Alberto (Moronta Enrique) tiene 30 años y dirige el Hospital Provincial de Ciego de Ávila. La institución está colapsada. No hay adjetivos, gerundios… no hay palabras para describirlo. No me alcanzan para el Hospital ni para Alberto. Todavía no sé cómo no ha colapsado él, de dónde le nace la resistencia y el aplomo, pero un día voy a contárselos”, escribió la periodista oficialista Katia Siberia en la revista Alma Mater.

Dos meses antes, en junio, el camillero Omar Ortega, trabajador del hospital Roberto Rodríguez Fernández, de la ciudad de Morón, denunció en una transmisión en vivo en la red social de Facebook que la institución había colapsado.

Según contó, los pacientes se encontraban durmiendo en bancos y colchones de espuma en el suelo, incluyendo niños y ancianos, a la espera de someterse a pruebas PCR para confirmar o descartar si estaban contagiados con el virus.

En la misma directa el joven se lamentó de no tener el contacto de la dirección provincial de Salud Pública en la provincia, y aseguró que el director del centro se encontraba aislado en su oficina tras haber intentado solucionar la situación.

Cienfuegos

La prensa oficialista de Cienfuegos anunció en octubre del pasado año que la Perla del Sur estaba lista para recibir turistas extranjeros para la temporada alta de invierno, pues, aseguró en ese entonces Gihana Galindo Enríquez, subdelegada del Ministerio de Turismo en esa provincia, “existe un estricto protocolo en materia de bioseguridad tanto para los huéspedes como para los trabajadores de todas las instalaciones del territorio”.

Diez meses después la provincia es uno de los epicentros del coronavirus en Cuba. A inicios del mes de agosto varios cubanos denunciaron en redes sociales las condiciones en las que se encuentra el Hospital Provincial Gustavo Aldeguería Lima y los servicios de salud de manera general.

Cristian Crespo, un usuario de Twitter, compartió imágenes del centro de salud y lamentó la crisis que se vive por estos días en la provincia. “Así está el hospital de Cienfuegos. Caos con el COVID-19. Cuba es una bomba de tiempo”, se le escucha decir.

Las imágenes revelan la estremecedora realidad que viven los cubanos dentro de la isla, en salas de espera atestadas de personas, muchos acostados en las sillas a modo de camillas y otros encamados en la misma habitación.

Hace apenas unos días, pacientes y doctores denunciaron que en la institución se habían agotado las reservas de oxígeno para uso hospitalario.

Matanzas

A un mes de las masivas protestas del 11 de julio en Cuba, algunos aseguran que la situación epidemiológica en Cárdenas, Matanzas, municipio al que pertenece Varadero, fue uno de los detonantes del levantamiento nacional ocurrido en más de 50 localidades a lo largo y ancho de la isla.

El 24 de abril la Agencia Cubana de Noticias anunció que Varadero, uno de los principales polos turísticos de Cuba, se preparaba para recibir a al menos 3 000 turistas rusos por semana, a bordo de aeronaves pertenecientes a las aerolíneas Nordwind Airlines, AZUR Air y Royal Flight.

Sin embargo, tres meses después la situación se les fue de las manos a las autoridades del régimen y Matanzas se convirtió el epicentro de la pandemia. El Hospital Clínico Quirúrgico Faustino Pérez colapsó, también lo hizo el hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Camaño.

El pastor evangélico Karel Prado alertó de lo que ocurría en el municipio matancero. “Aquí hay gente muriendo en los pasillos”.

“Hay un colapso fuerte, no hay medicinas, no hay oxígeno, no hay antibióticos, estamos en medio de una crisis total y el gobierno no responde, los médicos están colapsados, no saben que van a hacer, hay miedo”, agregó en ese momento el religioso.

La Habana

La capital cubana ha sido, desde el inicio de la pandemia, la provincia con la mayor incidencia de casos de coronavirus y muertes por la COVID-19.

El pasado primero de agosto, el primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, anunció que el escenario en la capital es muy complejo, por lo que indicó ejecutar de inmediato un “programa de acciones para revertir la actual situación epidemiológica de la ciudad”.

Según el funcionario, “hay que frenar la transmisión del virus, hay que generar conciencia entre la población, que la gente realmente se preocupe y se ocupe de su salud y la de sus familiares, las personas tienen que sentir el peligro del contagio de manera permanente, y estar convencidos de que este no desaparece al interior de los hogares, sino que por el contrario se incrementa, porque en ese ámbito no suele usarse el nasobuco, ni se mantiene el distanciamiento físico”, dijo.

En las últimas 24 horas el Ministerio de Salud de Cuba (MINSAP) reportó 9 772 casos positivos de coronavirus, un nuevo récord en el país, y 68 muertes a causa de la COVID-19. El país acumula 536 609 contagiados desde que inició la pandemia, y 4 756 personas han fallecido.

