“Ataque sónico”: vuelve Porno para Ricardo

LA HABANA, Cuba.- La verdadera fórmula creativa del músico de rock punk Gorki Ávila está en su personalidad divertida, combinada con la peculiar forma de expresión indomable. Todo cuanto se le ocurre sale de su boca como si le pesaran las palabras sobre la lengua, esa que sus adversarios quisieran cortar.

Desde que abrió la puerta de su casa para recibir a CubaNet, el creador de la banda de rock Porno para Ricardo definió que, dentro de su casa, convertida en el estudio La Paja Recold, no se admite censura.

Próxima a cumplir 20 años de creada, la agrupación mantiene el tono atrevido para decir al Gobierno lo que no quiere oír, incluso, lo que muchos temen escuchar. Gorki afirma que decirlo sin pudor es el sello de la banda.

“Empezamos a crear cosas casi sin proponernos. Los temas que estábamos haciendo dentro del grupo eran sobre la realidad sobre las cosas que nos afectaban. Algunos colegas nos decían que si pensábamos que estábamos en el Yuma, todo porque hacíamos esas canciones irreverentes con lenguaje explícito, sensual, o aquello que para mí no eran malas palabras (…) Eso para mí forma parte del pensamiento esclavo que inculca este sistema en la mente de los cubanos (…) Nosotros estábamos bien claro lo que queríamos (…) Aunque de cierta manera estábamos metidos en el carro de la Asociación Hermanos Saíz.”

Los espacios de presentación pública siempre escasearon para la agrupación musical, que se mantiene apuntalando la debilidad del rock punk en la isla. Desde sus inicios, la censura oficial recibió a los músicos con negativas, que con el tiempo se convirtieron en represión policial directa sobre los músicos. Aunque es difícil contar las experiencias como víctima de la represión, Gorki lo hace desenfadado.

“¿Cuándo tú has visto que un movimiento surja al lado de las instituciones? Eso es imposible. Sabíamos que el vínculo con el oficialismo no nos iba a dar nada. Vincularnos a la Asociación Hermanos Saíz, simplemente era para tratar de ir algún tipo de festival porque ellos te exigían ese tipo de mierda (…) Hasta un día que los organizadores de un festival no supieron explicarnos por qué se nos negaba la participación. Ni el mismo dirigente de turno de la asociación, Alpidio Alonso, tuvo el valor de decirnos que estábamos censurados (…) Cada vez teníamos más razones para enfrentarnos a los mecanismos diabólicos del oficialismo (…) La Asociación Hermanos Saíz es el enemigo más cercano que tiene cualquier artista, y nosotros lo hicimos nuestro enemigo íntimo desde el primer momento. Por eso es que este país todo el arte que se hace es como el arte de una aldea. No tiene ningún tipo de pujanza, ni vanguardia, todo está filtrado. Lo más triste del caso es que los propios artistas son los que se autocensuran.”

En 2003 el músico fue arrestado. A su salida de la prisión en el 2005, Porno para Ricardo produjo temas más agresivos contra el gobierno.

“El camino de Porno para Ricardo desde que yo salí de la cárcel ha sido abierto y radical hacia todo lo que es institucional y para el totalitarismo de este país (…) Es una forma de decir directa, sin ningún tipo de pena, no tiene pudor. No me importa el precio que paguemos. Tenemos encima de nosotros el acoso de las instituciones más pornográficas, represivamente hablando, como la PNR (Policía Nacional Revolucionaria).”

El propio cerco que la policía política estableció alrededor de los músicos, motivó la aparición del estudio de grabación La Paja Recold, un espacio de la propiedad de Gorki, que ha cedido a otros proyectos artísticos.

La nueva producción de Porno para Ricardo

“Ataque sónico” será el título del nuevo disco que la banda punk está grabando en Cuba. Para celebrar los 20 años de existencia, los músicos grabarán un segundo disco en el extranjero.

“Estamos trabajando en un nuevo disco con elementos de música electrónica”, dice Gorki, y agrega:

“El que va a celebrar en grande la existencia de la banda, es un segundo disco que vamos a grabar en Argentina. Queremos incluir temas del repertorio viejo, pero con variaciones pequeñas porque no hemos tenido tiempo de hacerles cambios profundos. Será una experiencia genial (…) Cuando terminemos de grabar nos presentaremos en un concierto en ese mismo país.”