“Apklis”, la nueva plataforma de aplicaciones cubanas que pretende competir con Google Play

Fotos cortesía del autor Fotos cortesía del autor Fotos cortesía del autor Fotos cortesía del autor Fotos cortesía del autor Fotos cortesía del autor Fotos cortesía del autor

LA HABANA, Cuba.- Una nueva plataforma para descargar aplicaciones al estilo Google Play se encuentra disponible desde hace algunos días en Cuba. “Apklis” está siendo desarrollada en la UCI (Universidad de Ciencias Informáticas) y alojará las aplicaciones “made in Cuba” mediante un soporte web y una aplicación android. Algunos informáticos en la Isla se cuestionan si el nuevo soporte tendrá seguridad ya que se podrá pagar a través de la banca remota por algunas aplicaciones.

“No creo que sea muy seguro descargar aplicaciones desde este sitio. Las actualizaciones de Facebook, por ejemplo, (que están disponibles junto a otras aplicaciones que no son cubanas) no se sabe de dónde fueron tomadas, supongo que alguien previamente las descargó y luego las puso en este sitio y pudieran traer algún tipo de malware (software malicioso); estamos hablando de pagar con transfermovil, es dinero, y la seguridad es algo que no se debe tomar a la ligera”, comentó para este diario Eduardo Gómez, un joven graduado de la UCI.

“Apklis” permitirá a los desarrolladores cubanos cobrar por sus aplicaciones usando la banca remota, un nuevo sistema de pago digital que aún se encuentra en desarrollo en Cuba.

Varios jóvenes cubanos que han probado el sitio comentaron a CubaNet que “las descripciones son pobres, no existen capturas de pantalla para saber qué interface tienen las aplicaciones, el contenido es insuficiente, la mayoría de los juegos cubanos son aburridos y monótonos y existen muchas aplicaciones de contenido político que para nada son de nuestro agrado; el 7mo congreso del partido o Fidel entre nosotros no creo que muchos jóvenes gasten su tiempo de conexión para descargarlas”.

“Recientemente Google Play, la tienda más grande de aplicaciones Android de Internet, detectó varias aplicaciones que minaban criptomonedas sin permiso de los usuarios y el gigante de las redes sociales, Facebook, sufrió varios ataques de aplicaciones de terceros donde muchos usuarios fueron víctimas de robo de datos. EL mayor reto de la plataforma cubana será la privacidad y la seguridad de los usuarios”, añadió Eduardo.

“Hasta ahora por lo que he podido probar el único dato que pide el sitio para registrarse es un número real de teléfono móvil cubano, cualquiera podría subir una aplicación maliciosa usando una línea de alguien fallecido o que se haya ido del país y subir alguna aplicación maliciosa creada en Cuba, si a grandes compañías con mucha más experiencia que ganan millones de dólares les ha sucedido, no creo que estemos muy seguros actualizando nuestras aplicaciones por esta vía”, comentó Joan Prado, otro joven informático.

“La informatización de la sociedad cubana es un proceso lento y complejo, querer alfabetizar de golpe a un país en cuestiones de tecnología es algo complicado y peligroso (…) Hasta hace muy poco se decía que las nuevas tecnologías se usaban para subvertir al país, algo que resulta contradictorio. La manía de politizar todo es lo que más afecta y golpea a lo poco bueno que se hace en Cuba; considero que esta nueva tienda de aplicaciones tendrá muchos retos que enfrentar para llegar a ser del agrado de los internautas cubanos”, explicó Prado.

La seguridad informática es un tema de interés mundial, recientemente la unión europea actualizó las medidas para proteger la privacidad de los usuarios, el año pasado Google eliminó más de 700.000 aplicaciones maliciosas de Google Play por incumplimiento de sus políticas, gracias a su mejora en la detección, el 99% de programas con contenido abusivo fue rechazado antes de ser instalado por ningún usuario. En el año 2016 se detectaron en Cuba más de 600 incidentes en materia de ciberseguridad, entretanto, la resolución 127/2007 del MINCOM, para legislar la seguridad informática en la Isla, tiene más de 10 años de creada y se considera obsoleta.