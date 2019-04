Administración Trump cancela acuerdo Cuba-MLB

MIAMI, Estados Unidos. – El gobierno de Estados Unidos canceló este lunes el acuerdo entre las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) y la Federación Cubana de Béisbol (FCB) que permitía a las organizaciones de la Gran Carpa firmar a los peloteros cubanos que residían en la Isla.

Según The Washington Post, altos funcionarios de la administración de Donald Trump explicaron que la cancelación del convenio, anunciado el 19 de diciembre de 2018, se debía a que la Federación Cubana de Béisbol no era una organización no gubernamental, como la registró el Departamento del Tesoro durante la gestión de Barack Obama, sino parte del gobierno cubano, por lo que el intercambio entre ambas instituciones era ilegal en función de la ley norteamericana.

El acuerdo entre Grandes Ligas y el Federación Cubana establecía que los peloteros de la Isla podían recibir el 100 por ciento del bono recibido, mientras que los clubes de la MLB pagarían un 25 por ciento adicional a la FCB como una tarifa de liberación. De igual forma, los jugadores también tendrían que pagar el impuesto sobre la renta de las ganancias extranjeras.

Sin embargo, funcionarios de la actual administración declararon que los pagos que se realizaban a raíz del acuerdo equivalían a “trata de personas” por parte del régimen de La Habana.

La cancelación del acuerdo se produce apenas dos semanas después de que Cuba anunciara la lista de 34 jugadores que elegibles para ser firmados por organizaciones de Grandes Ligas.

Las negociaciones entre Cuba y la MLB comenzaron tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas en diciembre de 2014 y tenía como objetivo evitar que los jugadores cubanos abandonaran el país de manera ilegal y que pudiesen jugar en Estados Unidos sin renunciar a la residencia cubana.