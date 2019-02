Antonio Rodiles llama a los cubanos a boicotear el Referendo Constitucional

MIAMI, Estados Unidos.- En un reciente video publicado por Estado de Sats en Youtube, Antonio Rodiles habla a los cubanos acerca de la campaña que el régimen de la Isla lleva a cabo, para tratar de llevar a todos los cubanos a lo que él llama las “urnas del fraude”.

En el clip, Rodiles hace un llamado incluso a esas personas que han abandonado el país porque no confían en un sistema que no funciona, y que ahora, desde cualquier lugar del mundo, incitan a sus demás compatriotas a votar por algo que ya saben cómo terminará, y les pide no formar parte de una maquinaria diabólica que simplemente lo que hace es controlar.

Para Rodiles “no existe sistema jurídico y legal en Cuba, y tampoco hay tal ley electoral”, por lo que hace un llamado a no participar en el engaño del régimen y boicotear el referendo del próximo 24 de febrero, “esa es y será la única salida”, aseguró.