LA HABANA, Cuba. — De “excelente” calificó la activista LGBTIQ Annery Rivera Velasco el anteproyecto del nuevo Código de las Familias que desde el pasado 1ro de febrero se somete a consulta popular en Cuba.

“El Código de las Familias realmente es un código excelente. Yo tengo la mejor opinión sobre él. Creo que es un código de avanzada, un código muy progresista al nivel de cualquier país que tiene, digamos, un camino recorrido en derechos humanos, derechos sociales, pensando (por ejemplo) en países europeos que llevan un poco la vanguardia en ese sentido”, explicó a CubaNet Rivera Velasco.

La activista LGBTIQ aseguró a este diario que el anteproyecto contempla nuevos derechos para más cubanos y cubanas, hecho que también catalogó como un triunfo para esa comunidad.

“Contempla derechos en otros sentidos también para otras figuras como personas con discapacidad. De alguna manera está transversalizado también el tema de la violencia de género y realmente, en ese sentido, el código contiene artículos que amparan y protegen a las víctimas de violencia”.

Según la entrevistada, entre los elementos a destacar del anteproyecto está la inclusión de los derechos de la infancia.

“Las personas tienen mucho temor en términos como el de patria potestad y responsabilidad parental”. En el caso de este último, la activista señala que se trata de “un concepto legal avanzadísimo que le otorga derechos a los niños”.

“Lamentablemente la gente no entiende, no conoce ese término, por lo tanto, no lo comprende y tiende a tergiversarlo y a pensar que los padres no van a tener derechos sobre los hijos, en el sentido de poder decidir, orientar, enseñar, educar a los hijos, y no es así para nada”, dijo Rivera Velasco.

Sin embargo, la activista dejó claro que el anteproyecto aún es “perfectible” y que se le podrían “pulir” y “agregar” cosas.

“Pudiéramos pulir cosas dentro de lo que ya está y agregar cosas que un poco vienen faltando (…). Aun cuando habla del derecho del menor a la imagen propia, creo que pudiera ser un poco más explícito en cuanto a la identidad del menor, el derecho del menor a la identidad de género. Pienso que debería estar más claro en ese sentido”.

Annery Rivera Velasco sostiene que el tema de la identidad de género “es un fenómeno que debería ser contemplado o amparado por distintas leyes”.

“No solamente el Código de las Familias es el que tiene que regular este tema, sino que hay otras leyes, como el Código Civil, el Código de Salud, donde también necesitamos estén contempladas, y directamente una ley, una ley de identidad de género. Tenemos que continuar dando la batalla porque es el próximo paso”.

