Luis Manuel Otero: “Este es el momento de alimentarme para salir a los espacios públicos”

MIAMI, Estados Unidos.- “La sala donde está Luis Manuel no tiene acceso al público, y solo se le ha permitido a tres familiares entrar a verlo”, dijo en exclusiva a CubaNet Enix Berrio, tío del activista y líder del Movimiento San Isidro, quien pudo este domingo conversar con él en el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Comandante Manuel Fajardo, de La Habana, donde lo mantienen desde el pasado viernes 27 de noviembre.

Berrio aseguró que el opositor “estaba muy desinformado, al margen de las cosas que están ocurriendo, y en ese corto tiempo traté de resumirle todo lo que está pasando, y él reforzó su posición: ‘tío me parece que este es el momento de yo alimentarme y ponerme fuerte para salir al ruedo, salir a los espacios públicos, porque este es un momento de cambio. Si no es ahora no va a ser’”.

Para Enix, economista, opositor y secretario ejecutivo y vocero de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD), “este es un momento de madurez política de Luis Manuel”.

En los 10 minutos que le fueron concedidos para reunirse con Luis Manuel Otero, no sin antes advertirle que no podían hablar de nada más allá que de asuntos familiares, “cosa que no pudo ser así”, dijo, Berrio relató a la cámara de CubaNet que se encontró “a un Luis Manuel jovial, jaranero, que por decisión personal está consumiendo alimentos, agua, y entiende que no es momento para el martirologio”.

Su madre, hermana y Berrio son las únicas personas que han podido llegar a donde está el “artivista”, días alternos, luego de que fuerzas represivas del régimen cubano lo sacaran a los golpes, junto a otras 13 personas, de su casa, sede del Movimiento San Isidro, donde mantenía una huelga de hambre por la liberación del rapero contestatario Denis Solís.

Otero Alcántara abandonó su huelga de sed estando todavía en Damas 955, sin embargo, este sábado, contó Berrio, decidió comenzar abandonar por completo la huelga de hambre, y está recibiendo medicamentos graduales para restablecer su salud.

En la sala donde se encuentra hospitalizado está vigilado, acceder es muy difícil e incluso el encuentro tuvo que ser con dos oficiales de la policía política presentes. No obstante, antes de ingresar, Berrio habló con un médico que le contó de la recuperación y de los exámenes que le estaban realizando, pero cuando el galeno fue cuestionado sobre cuando podría ser el alta médica respondió con evasivas.

“Lo más importante es saber cuando Luis Manuel va a salir de ese hospital, él lo está haciendo todo para volver a su casa, porque lo que él quiere es que le den el alta y salir para San Isidro, ir para Damas 955, que es su lugar, su casa”.

El opositor considera que “ya no es momento de exponer más su vida, que ese momento pasó y ahora está en un cambio de estrategia, poniendo de su parte para ello”.

El pasado jueves en la noche los huelguistas de Damas 955, que se encontraban protestado y exigiendo la liberación del rapero contestatario Denis Solís, condenado a ocho meses de prisión el 11 de noviembre, en un juicio sumario, por el supuesto delito de desacato, fueron desalojados con violencia, y en medio de un apagón de Internet en toda la Isla.

Enix Berrio, el tío de Luis Manuel Otero, estuvo detenido el pasado mes de mayo por más de cincuenta horas en la estación de policía de Santiago de las Vegas, en Boyeros, durante las cuales fue sometido a varias arbitrariedades: cinco interrogatorios y un traslado en horas de la madrugada a la Estación Policial de Investigaciones, en la calle Acosta, en la Habana Vieja.

“Día feriado, pandemia COVID-19, fin de semana… No esperaron las 72 horas, un domingo por la tarde me devuelven a la libertad y con una advertencia por actividades predelictivas en tiempos de situación de alarma por andar en las calles incumpliendo con lo establecido por las autoridades sanitarias, para quitarle el matiz político”, dijo en ese entonces a CubaNet sobre su arresto.

El opositor fue arrestado luego de una solicitud que hiciera a la Asamblea Nacional para declarar inconstitucional el Decreto Ley 370. Berrio estuvo por 24 horas sin ingerir alimentos, y en una celda de alrededor de dos metros junto a unos siete detenidos.

