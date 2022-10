LAS TUNAS, Cuba. — Hoy se cumplen 154 años del “Grito de Yara”, el alzamiento en que el abogado y hacendado Carlos Manuel de Céspedes liberó a sus esclavos en el ingenio La Demajagua, el 10 de octubre de 1868, dando inicio, con la primera acción bélica en el poblado de Yara, a las tres guerras que los cubanos libraron por su independencia contra el colonialismo español; pero que sólo concluirían 30 años después, en 1898, con la participación de Estados Unidos en la guerra hispano-cubano-americana, que llevaría a la instauración de la República de Cuba el 20 de mayo de 1902.

Al asumir la presidencia de la República en Armas tras proclamarse nuestra primera Constitución en la ciudad de Guáimaro, el 11 de abril de 1869, Carlos Manuel de Céspedes dijo: “Cubanos, con vuestro heroísmo cuento para consumar la independencia, con vuestra virtud para consolidar la república. Contad vosotros con mi abnegación”.

Sabias palabras del Padre de la Patria, así llamado porque yendo más allá de la abnegación prometida, en sacrificio supremo soportó el fusilamiento de su hijo Oscar, capturado por las fuerzas coloniales, antes que cejar en su empeño libertario. Y ciertamente, pese a su llamado temprano, salvo honrosas excepciones no abundó el “heroísmo” de los cubanos para consumar la independencia, como tampoco la “virtud” para consolidar una “república” llegada con una fuerza expedicionaria estadounidense, y luego sentada sobre las esteras de los tanques y los cañones rusos por obra del totalitarismo castrocomunista.

Destruida la economía cubana por treinta años de guerra y con independencia de legislaciones controversiales dictadas por el gobierno interventor, no caben dudas de que tras la firma del Tratado de París la administración militar de Estados Unidos ejecutó políticas públicas avanzadas, entre ellas las de salubridad, que trascienden hasta el día de hoy; como tampoco puede decirse que de 1902 a 1958 Cuba fue una “pseudo república”, según el vilipendio castrista. Durante esos años, ciertamente, el pueblo cubano sufrió las dictaduras de Gerardo Machado y Fulgencio Batista, habiendo sido el primero general del Ejército Libertador. Luego, puede que entre los entorchados de algunos libertadores no brillara la virtud.

Virtudes sí hubo, por ejemplo, en el pueblo que derrocó a Machado cuando pretendió perpetuarse como dictador en los años 30 del pasado siglo. ¿Pero qué integridad, honradez o moralidad hay en los cubanos que con su voto en 2019 dieron un espaldarazo a la dictadura castrocomunista, aprobando una Constitución que sería continuidad de la “dictadura del proletariado”? ¿Por qué dijeron “Sí”, cuando debieron decir “No”? Ahora los cubanos huyen, o se lamentan.

“Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”, reza el Artículo 1 de esa ficción que el castrismo insiste en llamar Constitución. Pero, ¿cómo hablar de república fundada en el trabajo cuando en Cuba se desestimula la producción con salarios de miseria y es el Estado un empleador omnipotente, monopolista, aun cuando se habla de “trabajo por cuenta propia”, que dejará de serlo cuando así lo estime el régimen?

No nos engañemos. Como fueron los laboristas ingleses, como son los socialistas en Europa, incluso como ya los vemos en Estados Unidos con sus monsergas, los castristas no son socialistas. Son rancios conservadores, pero no en la acepción política clásica; sino conservadores de un régimen militar que, asentado en su totalitarismo, transmutó en todopoderosa empresa acaparadora de la riqueza nacional y destruyó los valores de la nación en los ámbitos político y económico. Aniquiló, sobre todo, los valores morales; esos a los que en 1869 se refirió el Padre de la Patria cuando dijo: “con vuestro heroísmo cuento para consumar la independencia, con vuestra virtud para consolidar la república”.

En Cuba falta virtud en demasiadas personas con poder de decisión, y por consiguiente, no hay Estado de Derecho. En esta isla los acusados carecen de garantías en asuntos penales, y litigar con el Estado en cuestiones administrativas es como ir sobre cosa juzgada. El debido proceso en Cuba es una categoría etérea mientras la oposición política, absoluta e irremediablemente proscripta, y la población toda, son segregadas de los procesos sociales, administrativos y jurídicos, incluido el constitucional, mediante la simulación premeditada.

La criminalización en el estadio previo a la lesión del bien jurídico ciudadano y privado es de uso corriente, es la herramienta de marginación no sólo de la oposición política, sino de la sociedad cubana, incluso de los militantes del Partido Comunista que no integran el sistema superior de dirección castrista. Cuando Céspedes se levantó en armas el 10 de octubre de 1868, cualquier poseedor de bienes contaba con más seguridad jurídica que un legatario de hoy bajo el supuesto amparo de las leyes castrocomunistas.

¿Qué justicia social puede haber en un Estado practicante de la servidumbre? ¿Qué justicia social puede tener un Estado monopolista, que desampara a su fuerza de trabajo envejecida? Los jubilados no son tal, pues cumplidos largos años de trabajo en el sector estatal, deben seguir trabajando en el profuso y muchas veces inicuo catálogo de empleos de la economía “por cuenta propia” para no morir de hambre.

¿Qué dignidad, humanismo y ética pueden mantener los cubanos que huyen de un régimen que prohíbe al ganadero sacrificar una de sus reses, ordenando cuándo y cómo tener carne a quien la produce; que prohíbe al cafetero disponer de su cosecha, para que sea el Estado quien la exporte o venda en dólares dentro de Cuba, haciendo que los cubanos que no tienen monedas extranjeras beban cualquier bazofia bajo el rótulo de “café”? ¿Qué dignidad, ética o decoro puede abrigar un régimen que, para permitirles sobrevivir, tenerlos de soplones o simplemente callados, obliga a los cubanos a “luchar”, un eufemismo heroico que enmascara robos, malversaciones y demás delitos contra la propiedad que ocurren cotidianamente a la vista de las autoridades?

En Cuba no hay igualdad, solidaridad ni bienestar. La prosperidad individual y colectiva es un sofisma atado a prohibiciones que mantienen las fuerzas productivas de la nación bajo un monopolio de Estado asfixiante. A 154 años del “Grito de Yara”, Cuba hoy está más sometida que cuando el Padre de la Patria libertó a sus esclavos.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.