LAS TUNAS, Cuba. — Marcado por una estampida sin precedente —no sólo por las cifras sino también por los modos empleados para escapar y el capital invertido en la huida, donde cualquier bien es vendido o empeñado con tal de marcharse lo antes posible—, 2022 marca a Cuba como el año del éxodo.

Solo en un mes, el pasado noviembre y según cifras de la Oficina de Aduana y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), entraron por vía marítima y terrestre a Estados Unidos 35 849 cubanos, una cifra superior a la migración de nueve años, entre 1946 y 1954 en la Cuba republicana que los castristas llaman, “pseudorrepública” (1902-1958).

Huyendo del “socialismo próspero y sostenible” del señor “presidente” Díaz-Canel y la continuidad castrocomunista, donde comisarios políticos discursan en campos baldíos cuales agrónomos sabelotodo y los generales dirigen empresas como si fueran ejércitos, la cifra de cubanos que llegaron a las fronteras estadounidenses asciende a 224 607 durante el año fiscal 2022, que transcurre en EE. UU. del 1ro de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre pasado, sin contar los que intentaron cruzar el estrecho de la Florida, de los que algo así como 3 000 consiguieron llegar a tierra.

Compárese esta cifra, 224 607 cubanos que emigraron a Estados Unidos en los 12 meses del año fiscal estadounidense 2022, con las de los cubanos emigrados durante nueve años, entre 1946 y 1954 según datos de la época de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, conforme las visas de residencia entregadas en esos años, que fueron:

Año Emigrados

1946 3 555

1947 3 339

1948 3 402

1949 3 307

1950 3 068

1951 3 347

1952 3 577

1953 4 055

1954 7 995

Total 35 645

Ahora, compárese esa cifra de los emigrados cubanos que fueron a vivir a los Estados Unidos, debidamente visados, en un período de nueve años, entre 1946 y 1954, que fueron 35 645, con los cubanos que, deshaciéndose de todo cuanto tenían, sin visas, y dejando atrás a sus seres queridos, venciendo disímiles dificultades y peligros, huyeron de Cuba sólo en noviembre de 2022, y que fueron, repito, según la Oficina de Aduana y Protección de Fronteras estadounidense, 35 849 cubanos, esto es, en sólo un mes (noviembre de 2022), 204 emigrados más que en nueve años de “república mediatizada”, como también llaman los castrocomunistas a la Cuba republicana.

Luego, es útil preguntar: ¿Qué quiere decir este éxodo? Pues, obviamente, quiere decir y primero que todo, que los cubanos huyen porque no se sienten bien en su país. No les gusta el trabajo mal pagado, las casas derrumbándose, las calles ahuecadas, el agua de tomar como si fuera de cloaca, la falta de comida, los precios inflados ni los jueces y los policías haciendo de buenos mientras meten en la cárcel al que protesta y dice lo que piensa, que el comunismo es basura, pura distopía. Y, por supuesto, nadie se va de un lugar en que se siente a gusto, ¿no? Pero estos éxodos del disgusto, los miedos y las miserias no comenzaron ahora, sino en 1959, cuando el castrismo, que negó el comunismo, terminó siéndolo.

Para el castrocomunismo la historia comienza a partir del 1ro de enero de 1959, cuando tomó el poder. Para el régimen el pasado no existe, o sólo perviven los desafueros y llama “pseudorrepública”, sí, supuesta falsa república, al período que, retrocediendo desde el 31 de diciembre de 1958 llega al 20 de mayo de 1902, cuando con su Constitución, establecido el poder judicial y el legislativo, jurídicamente, con la toma de posesión del primer presidente electo, se estableció la República de Cuba tras conseguir su independencia de España en la guerra hispano-cubano-americana, o guerra hispano-estadounidense, como también se le conoce.

Ahora cabe preguntar: ¿Cuál es la pseudorrepública, las que nos legaron los padres fundadores con sus virtudes y defectos o las que nos impone el castrocomunismo cual “dictadura del proletariado” y de la que los cubanos huyen por miles, al punto de irse en un mes, los que antes migraron en casi una década?

