LA HABANA, Cuba.- Omara Durand no ganó el oro esta vez. Omara Durand, la que muchas veces subió al podio, fue descalificada. Omara soltó la cuerda que la unía a su guía Yuniol Kindelán cuando ya estaba por entrar a la meta. Omara fue la primera en llegar a la meta, pero soltó la cuerda… Omara entró primera a la meta, pero las reglas indican, y muy claramente, que no se puede soltar la cuerda.

Omara soltó la cuerda antes de llegar a la meta, la dejó caer al suelo, y eso es una falta grave, tan grave que hasta le hizo perder la medalla de oro. Omara fue descalificada y se quedó sin el premio más alto a pesar de entrar primero, aunque fuera la mejor, y todo porque soltó la cuerda que era su guía, la cuerda que la asía al guía. Omara perdió la medalla en ese día en el que Cuba hizo homenaje a Fidel Castro en el noveno aniversario de su muerte.

Omara perdió la medalla por renegar de su guía, porque se hizo independiente en la carrera, al menos por un instante, por sólo un instante, y eso es penado, eso lo condena el arbitraje. La muchacha ciega soltó sus amarras y siguió corriendo sola, sin la guía de su guía. Omara hizo lo que las normas prohíben.

Omara hizo lo que condenan las reglas. Ella no podía soltar su atadura, y eso es penado, eso es condenado según las leyes de la competición. Omara no traerá esta vez la medalla de oro, y las autoridades del país dirán que la decisión fue injusta, y más en ese día en el que los cubanos recuerdan la muerte de Fidel Castro, en ese día en el que, como aseguran, pasó a la eternidad.

Si Omara hubiera ganado la medalla de oro se la habrían dedicado a ese Fidel Castro que murió hace nueve años, y quizá hasta la llamaban a Santiago de Chile para pedirle que dedicara su medalla dorada al comandante. Omara perdió el oro en el noveno aniversario de la muerte de Fidel. Yo siento muchísimo que la mujer tan veloz no subiera al podio más alto en Chile. Lo siento muchísimo, y lo único que apacigua el sufrimiento es que la derrota sucedió en ese día en el que en Cuba ponen ofrendas florales a Fidel en el cementerio Santa Ifigenia, allá en Santiago de Cuba.

Y es que no dudo, que de haber ganado, la voz de Omara se habría hecho notar en ese acto que sucedió en la escalinata de la universidad de La Habana, mientras un delirante trasnochado anunciara que Omara dedicaba todo el fulgor de su medalla al comandante en el aniversario de su muerte, en ese día en el que dejó de estar Fidel en el mundo de los vivos.

Omara perdió el oro un 25 de noviembre. Omara perdió el oro en fecha idéntica a esa en la que murió Fidel Castro. Omara perdió el oro el día en el que los comunistas cubanos recuerdan con largos lloros la muerte de Fidel. Omara, la muchacha tan ligera, la muy veloz, perdió su medalla dorada. La gacela no ganó el oro en los Parapanamericanos, y eso es triste, eso es muy triste, y sé que muchos sufrimos la derrota, incluidos los comunistas, esos comunistas que no podrán hacer vanaglorias al “deporte revolucionario que propició Fidel”.

Omara no ganó la carrera, y eso podría considerarse como un incumplimiento culpable, un menoscabo, una falta involuntaria, pero transgresión al fin. Perder la carrera es un error mirado bajo un criterio moral, de moral revolucionaria. Omara no ganó la carrera para su país, para un gobierno jactancioso que hace vanaglorias desde la mañana hasta la noche, y al revés. Omara no será esta vez la gran campeona que sirve al “deporte revolucionario”. ¿Acaso Omara se soltó de la cuerda que la ataba a Fidel Castro?

ARTÍCULO DE OPINIÓN Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

