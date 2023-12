LA HABANA, Cuba.- ¿Quién le iba a decir a Esthervina Castillo que su vientre iba a engendrar la leyenda más grande de las Series Nacionales? ¿Cómo diablos se lo iba a imaginar Félix Orlando Casanova, el campesino que al principio fue remiso a ver a su muchacho en la pelota?

El 5 de diciembre de 1956, hace hoy 67 años justos, aquel matrimonio del poblado pinareño de Orozco trajo al mundo a un jugador que puso de rodillas a toda la afición, sin importar el color de su casaca. Lo amaron en Santiago, lo celebraron en La Habana, lo veneraron en Villa Clara, Holguín, Matanzas…

Luis Giraldo Casanova Castillo, el número ‘14’ de los tabacaleros, llegó al béisbol con vitola de elegido y se labró una placa en el Hall de la Fama del Recuerdo. Por el camino hubo jonrones memorables, tiros perfectos a las bases, mucha noche de juerga, trofeos, viajes, decepciones y un pasaporte a la inmortalidad.

Nadie pudo negarle lugar en sus altares, ni siquiera los pitchers a los que masacró durante años. El ‘Capitán’ tenía don de gentes y paseó su sonrisa, sus patillas y su nervuda anatomía por centenares de escenarios donde, invariablemente, lo aplaudieron. “Clap-clap-clap”, resonaban las manos de la grada al tiempo que él se limitaba a dar la vuelta al cuadro.

A lo largo de casi dos décadas, LG Casanova fue el auténtico amo del diamante cubano. Un rey de carne y hueso, humano, abrazable por cualquiera de sus súbditos, capaz de darse un trago (y diez) previo al partido que después decidiría con un batazo. Rechazó tanta oferta que lo apodaron “el millonario pobre”, y fue tan grande-enorme-inmenso que hubo quienes lo compararon con Roberto Clemente.

“Jamás he vuelto a ver, ni aquí ni en Grandes Ligas, swing igual”, confesé en una ocasión. “Y no exagero. Me entusiasmaba cada vez que aquel negro ‘rompía’ las muñecas haciendo un círculo perfecto y abría entonces los brazos mientras la pelotita —pobre, pobre— viajaba sin costuras rumbo al cielo, y en las gradas gritaban los tirios y observaban con respetuosa pesadumbre los troyanos”.

No fue el tiempo, sino la traición, la que sacó del juego a Casanova. Lo privaron de estar en los Panamericanos de 1991, y lo volvieron a humillar después al excluirlo de una preselección ¡de 100 atletas! Así, el guajiro que no quiso ser rico se quedó sin Olimpiada —vaya infamia— y decidió colgar el uniforme con una herida del tamaño de este mundo.

Su última página de gloria la escribió el mismo día del retiro. Era octubre, llegaba el otoño del patriarca, y el dolido patriarca se echó toda la tarde bebiendo en plan cosaco. Luego se fue al estadio ansioso por apurar el trago de la despedida, y allí, para sorpresa suya, le exigieron que tenía que batear.

Casi a regañadientes, Casanova se puso los spikes de su hermano Leovigildo, Omar Linares le dio su bate y las guantillas, y Yobal Dueñas se le acercó para decirle “eres un mierda si no das jonrón”. El resto es una historia conocida: LG mandó a volar la esférica y se quedó gozando la conexión en el home plate, para delirio de una fanaticada ronca de alegría. YouTube puede dar fe.

No hay que ser adivino para saber que hoy habrá un montón de amigos y botellas en torno al ‘Capitán’, y que van a llover las anécdotas nostálgicas de aquellos viejos tiempos en que Cuba tenía un campeonato respetable, tres legiones de fieras iracundas (Pacheco, Capiró, Muñoz, ‘El Niño’, Víctor, Kindelán, Pedro José…) y un semidiós que enamoraba multitudes con el swing.

Lo apodaron El Señor Pelotero, y llevaba el ‘14’ en el dorsal.

ARTÍCULO DE OPINIÓN Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

