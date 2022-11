LA HABANA, Cuba. – El 19 de noviembre de 2002 la banda Audioslave hizo su debut con el disco homónimo y una alineación de lujo encabezada por el inolvidable Chris Cornell, exvocalista de la banda de grunge Soundgarden, y el guitarrista Tom Morello, fundador de Rage Against the Machine (RATM), una de las agrupaciones más exitosas de la década de 1990, disuelta en el año 2000.

Inscrita en la línea del rock alternativo, Audioslave amalgamó el hard rock con sonoridades metaleras, aportes del funk y virtuosos solos de guitarra. Para sorpresa de la crítica, el grupo no resultó en una combinación mimética de RATM y Soundgarden, sino que irrumpió en el cambiante panorama rockero de inicios del nuevo milenio con una propuesta novedosa en la que confluían varios estilos, realzada por una de las voces más hermosas y potentes en la historia del género.

El disco Audioslave se convirtió en un clásico gracias principalmente al hit Like a Stone; pero otros temas como Show me how to live, I am the Highway y Cochise, también se hicieron muy populares y demandados por el público en cada presentación de la banda.

Con un sello consolidado y en una noche sin precedentes, Audioslave ofreció un concierto multitudinario en La Habana, el 6 de mayo de 2005, convirtiéndose en la primera agrupación estadounidense que tocó en la Isla. Luego vinieron Simply Red, Sepultura, Air Supply, The Rolling Stones, Suicidal Tendencies y otros; pero aquellas tres horas con el privilegio de ver y escuchar a Chris Cornell contribuyeron a saldar en parte una vieja deuda con los cubanos amantes del rock, en particular el grunge y el alternativo.

Aunque la deuda sigue siendo inmensa, la actuación de Audioslave en La Habana fue tan apoteósica que el primer DVD de la banda se tituló Live in Cuba, con más de dos horas de duración. Varios temas del álbum debut que hoy está cumpliendo 20 años, fueron interpretados esa noche por el inconmensurable Chris Cornell, quien se dejó acompañar por miles de voces y corazones en un viaje que incluyó además canciones de Soundgarden y Rage Against The Machine, pues aquel público lo quería todo, y tal vez no habría una segunda oportunidad.

