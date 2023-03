MADRID, España.- El Ultra Music Festival, uno de los festivales más grandes de música electrónica a nivel mundial, se desarrolla durante este fin de semana en el Bayfront Park de Miami, sede del evento durante 20 años.

Entre los numerosos DJs y artistas que actuarán este sábado, distribuidos por siete escenarios en el recinto, se encuentran Tiesto, Armin Van Buuren, Dom Dolla, Marshmello, Alesso, Hardwell, Vintage Culture, Nicky Romero, Fedde Le Grand, MYKRIS y Syn Cole.

Mientras que el domingo el público podrá disfrutar de David Guetta, Swedish House Mafia, Oliver Heldens, Tchami, Vini Vici, Timmy Trumpet, Deorro, Cedric Gervais y Kapuchon.

De acuerdo al sitio oficial del evento, en esta edición 23 alrededor de 170 000 personas asistirán al Ultra Music Festival, provenientes de al menos una decena de países. El pasado año el evento reunió durante sus tres días a 160 000 personas.

La trasmisión en directo se puede seguir desde la página oficial del festival.

Debido a los incidentes que suelen ocurrir en estas actividades multitudinarias las autoridades han habilitado unos 100 bomberos paramédicos y orientado una serie de medidas de prevención.

Se prohíbe totalmente el uso y la posesión de drogas ilícitas; los oficiales de policía trabajarán en el evento de manera encubierta; no se permiten bolsos cerrados y se sugiere no llevar ningún tipo de bolso, aunque no están prohibidos los bolsos transparentes pequeños.

Además, se recomienda a los participantes mantenerse hidratados. Las carpas de primeros auxilios estarán muy visibles y distribuidas por todo el parque.

Por otro lado, el capitán del Departamento de Policía de Miami, Freddie Cruz, pidió paciencia a los habitantes de la ciudad por el tráfico que se generará debido al festival.