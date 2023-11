LA HABANA, Cuba.- La historia del rock cubano en el presente siglo no podría ser contada sin dedicarle un amplio espacio a Tesis de Menta, una agrupación liderada por el cantautor y guitarrista Roberto Perdomo, que rescató esa manera única de hacer rock de autor, aprovechando las infinitas variantes del género para darle más lucimiento aún a la canción cubana contemporánea.

En los años noventa varias bandas habían hecho algo similar: Havana, Cetros, Extraño Corazón, Luz Verde, Paisaje con Río. Todas tenían en común la voluntad de hacer rock, y un compositor de altos quilates entre sus integrantes. No en vano los años noventa han sido considerados como el momento de esplendor del rock cubano, a pesar del Período Especial y la omnipresente censura. Tesis de Menta es heredera de aquel legado, pero con la diferencia de que su propuesta se extendió en el tiempo con un poco más de suerte, si bien el éxito alcanzado les costó sangre, sudor y lágrimas.

Luego de haber lanzado cuatro excelentes discos: Mi Generación (EGREM, 2006), Fragmentos (Colibrí, 2008), Tesis de Menta En Vivo (SGAE) y Luz (2012), este mes de noviembre arriba a los veinte años haciendo rock contra viento y marea, desde todas las Cubas posibles.

Mientras estuvo activa dentro de la Isla, Tesis de Menta ganó el Premio Cubadisco con el álbum Fragmentos y se convirtió en una de las más populares para los seguidores del rock. Fue respetada, incluso, por los irreverentes metaleros, que se dejaron ganar por su sonido potente y la actualidad de sus letras.

Padeció, como todas las agrupaciones rockeras del patio, la abulia institucional, la falta de promoción y la angustia de no tener un espacio para tocar. Pero donde estuvo, rompió la taquilla. Llenó La Zorra y El Cuervo, el Piano-Bar del Hotel Florida en la Habana Vieja, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Maxim Rock y, si le hubieran dado el Karl Marx, lo habría llenado también.

Por su nómina han pasado excelentes artistas. A la calidad de sus canciones se sumaron los arreglos de músicos como Esteban Puebla o Pablo Milanés quien, junto a la inolvidable vocalista Beatrix López, interpretó el tema “Soltando Amarras” —incluido en el disco Luz—, uno de los más bellos y emotivos de cuantos se han escrito en los anales del rock cubano.

Se dice fácil, pero veinte años persiguiendo un sueño, sea en La Habana o en Miami, lo dice todo de Tesis de Menta, una banda que ha cultivado el blues, el pop rock, el funk, el hard rock y hasta un poco de heavy. Nada la distingue tanto como su repertorio en español, donde hay para escoger, y sus covers de temas clásicos como “Black Dog” (Led Zeppelin), “Come Together” (The Beatles), “Wish you were here” (Pink Floyd) o “Higher Ground” (Stevie Wonder), que todavía le ponen los pelos de punta a sus seguidores.

