MADRID, España.- La artista y activista cubana Tania Bruguera realizó este jueves el performance “Coro para los presos políticos” en la galería de arte contemporáneo de Miami, Espacio 23, como parte de las jornadas por la Semana del Arte en esta ciudad.

Bruguera y otras tres artistas cubanas durante casi dos horas ininterrumpidas estuvieron leyendo los nombres de todos los presos políticos del régimen en la Isla. “Coro para los presos políticos” estuvo acompañado de música original de Alberto ‘Tito’ Mariño Fernández, que realizara variaciones del Himno Nacional de Cuba.

Según explicó la artivista a Diario Las Américas, cuando este performance surgió, en marzo de 2020, “el coro tenía 135 nombres de presos políticos, y hoy sumamos 1 773 nombres”.

“Esto nos demuestra que el régimen no juzga a los activistas ni opositores por sus actividades políticas, sino que les crea cualquier tipo de causa civil falsa, para decir al mundo que en Cuba no hay presos políticos”, expresó.

Bruguera dijo además sentirse contenta porque “hace seis años éramos cuatro personas pidiendo atención sobre estos temas, pero hoy en día son cientos y miles de voces”.

“Los vimos el 27N frente al Ministerio de Cultura, el 11 de julio en las calles y hoy en día lo seguimos viendo en las manifestaciones alrededor de toda Cuba”, recordó en este sentido.

La artista, conocida por sus performances políticos, y abiertamente contestataria, ha sido detenida, interrogada y amenazada en varias ocasiones por fuerzas represivas del régimen cubano. Su activismo y su participación en la masiva protesta del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura de Cuba (MINCULT), le valieron un aumento de los ataques en su contra.

Durante la Semana del Arte de Miami Espacio 23 acoge además la exposición “You Know Who You Are”, con obras de más de un centenar de artistas cubanos, tanto de la diáspora como radicados en la Isla, de diferentes generaciones.

