MADRID, España.- El director de cine Steven Spielberg y la actriz australiana Cate Blanchett estuvieron entre los grandes ganadores de la 80ª edición de los Globos de Oro, entregados este martes en el Hotel Hilton de Beverly Hills, Los Ángeles.

El oscarizado director estadounidense consiguió el Globo de Oro a Mejor Director por Los Fabelman. Mientras que Blanchett se alzó como Mejor Actriz de Drama por su interpretación en TÁR.

En esta categoría se encontraba entre las principales favoritas la cubana Ana de Armas quien, aunque no logró llevarse la estatuilla, fue una de las protagonistas de la noche.

De Armas subió al escenario en dos momentos de la velada. El primero para entregar el Globo de Oro a Colin Farrell, galardonado como Mejor Actor de una Película Cómica o Musical, por Almas en pena de Inisherin. El segundo para entregar el premio a la Mejor Actriz en Musical o Comedia, recibido por Michelle Yeoh.

El reconocido actor Colin Farrell, al recibir el premio, elogió a Ana de Armas por su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde, filme por el que estaba nominada.

“Ana, me ha parecido impresionante tu actuación”, le dijo Farrell.

La actriz cubana también despertó la atención por su vestuario, un vestido largo, blanco y negro, con un frontal con mosaico en pedrería; de Louis Vuitton.

#AnaDeArmas presented #colinfarrell best actor award he shares how much he loved her in #Blonde ✨✨✨ #bansheesofinisherin second fav film of 2022 by the way 🥳 pic.twitter.com/qENaaOCtp8

— MAX (@ThisIsMax) January 11, 2023