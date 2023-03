Ciudad de México, México-. Yosvany (Humberto Miranda)no quería ser pelotero, pero ante tanta insistencia de su papá probó suerte y descubrió que tenía mucho talento para el deporte nacional de Cuba. Luego de eso, comenzó la verdadera aventura de este niño y sus amigos, Bienvenido y Biyaya, intentando abrirse paso en el béisbol.

Dirigida por Willy Franco, el director de “Los Pequeños Fugitivos“, y producida en 1989, este producto audiovisual fue un éxito total desde su estreno. De hecho, gracias a sus múltiples repeticiones varias generaciones cubanas atesoran el dramatizado como uno de los recuerdos de su infancia.

Yosvany , con el número 53 en su camiseta, fue el rostro más visible de estas aventuras que nutren su trama con enredos y malos procederes de directivos. Aunque al final, los mejores de cada nómina provincial forman el equipo Cuba que juega contra una selección invitada de los Estados Unidos.

¿Qué pasó con Humberto?

Después de interpretar a Yosvany en los “Pequeños campeones”, Humberto fue llamado a integrar el elenco de “Blanco y Negro, no”. Era la Cuba de los años 90 y apenas había alimentos. Sobre el rodaje de esta serie contó el actor al medio Cubalite:

“ Yo tenía que recorrer alrededor de 20 kilómetros desde mi preuniversitario hasta el FOCSA, que era donde nos reuníamos para las filmaciones. Me puse muy flaco y tomaba mucha agua con azúcar para no desmayarme, aunque un par de veces sí me “fui del aire” en medio de un parlamento”.

Posteriormente el joven hizo las pruebas del Instituto Superior de Arte (ISA) pero no fue seleccionado. Por lo que terminó estudiando Licenciatura en Economía, profesión que hasta hoy no ha ejercido. Humberto se ha mantenido cercano a la actuación en diferentes roles, solo que ya no en Cuba.

En 2002 se marchó a Colombia, donde residían sus padres. Allá impartió clases de actuación en la academia, en la ciudad de Cali.

Después de dos años en tierra colombiana se mudó a Estados Unidos y, tras aproximadamente seis meses de trabajos pequeños en telenovelas, le llegó la oportunidad de ser parte de “Caso Cerrado”, con la doctora Ana María Polo, que entonces iniciaba.

En ese show estuvo durante 16 años como productor creativo. Actualmente trabaja en otros proyectos personales, vinculados a la dirección de dramatizados.

