Puente a la Vista convoca al Premio Reinaldo Arenas 2020

MIAMI, Estados Unidos. – El proyecto cultural Puente a la Vista ha convocado al Premio de Narrativa Reinaldo Arenas 2020, cuyo plazo de admisión cerrará el 1ro. de agosto del presente año.

Todos los narradores nacidos en Cuba, sean residentes en la Isla o no, y sin límites de edad, podrán presentarse con una obra inédita de tema libre, ya sea novela o conjunto de relatos no menor de ochenta cuartillas y que no exceda las doscientas.

Como en otras ocasiones, el premio contará con una dotación económica para el primero y segundo lugares, así como la publicación de las obras ganadoras.

Los textos deberán ser remitidos al correo letrademolde@gmail.com y en formato Word.

El Premio de Narrativa Reinaldo Arenas, otorgado por vez primera en en el año 2015 y creado por escritores y promotores culturales exiliados, rinde homenaje a quien es considerado uno de los narradores cubanos más importantes del siglo XX.

Obligado al exilio por su postura crítica respecto a la dictadura castrista, además de discriminado por su orientación sexual, Arenas sufrió prisión durante sus últimos años en la isla.

Aunque intentó escapar de la opresión política, no fue hasta 1980, con el éxodo del Mariel, cuando logró refugiarse en los Estados Unidos.

Autor de libros imprescindibles de la literatura cubana como “Celestino antes del alba”, “El color del verano” y la autobiografía “Antes que anochezca” —todos prohibidos por el Partido Comunista—, Reinaldo Arenas se suicidó en Nueva York en diciembre de 1990.

Al morir había dejado una carta de despedida en la que culpaba a Fidel Castro de los sufrimientos que padeció en el exilio.

Para más detalles sobre el premio, las bases están disponibles en el sitio oficial de Puente a la Vista (https://puentealavista.org/2020/02/premio-de-narrativa-reinaldo-arenas-2020/).