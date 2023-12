MADRID, España.- Este 11 de diciembre se cumplen 107 años del nacimiento del pianista, compositor y arreglista cubano Dámaso Pérez Prado, conocido internacionalmente como “el Rey del Mambo”. Nacido en Matanzas, Pérez Prado marcó una pauta en la música latina y en el desarrollo del ritmo del mambo.

Hijo de un periodista y una maestra, Pérez Prado demostró su prodigiosa habilidad para el piano desde temprana edad. Su inmersión en el universo artístico no solo lo llevó a destacar como pianista, sino también como arreglista, compositor y director. Su mudanza a La Habana en la década de 1940 marcó el inicio de una carrera que transformaría la escena musical.

El mambo, género emblemático de la música latina, vio su configuración moderna gracias al ingenio de Pérez Prado. Se dice que a partir de un ritmo explorado por los hermanos Cachao y Orestes López, Pérez Prado dio forma a la estructura del mambo, añadiendo cambios distintivos que lo catapultaron a la fama mundial. Aunque persiste la polémica sobre la paternidad del mambo, nadie duda de la contribución de Pérez Prado para hacerlo más bailable y difundirlo por todo el mundo.

En 1948, Pérez Prado se trasladó a México, donde fundó su propia orquesta, que se volvió muy popular y contó, por un tiempo, con la participación del legendario Benny Moré. Inspirado por la música de Stan Kenton, Pérez Prado introdujo saxofones y trombones a su conjunto, dándole un toque distintivo similar a las jazz bands. Su característico órgano y su grito gutural dejaron una marca imborrable en cada interpretación de mambo.

Prolífico en la creación de piezas de mambo, “Qué rico el mambo” (1949) fue una de las más destacadas. Curiosamente, muchas de sus composiciones posteriores fueron numeradas en lugar de nombradas: “Mambo número cinco” una de las más reconocidas. En 1955, su sencillo “Cherry Pink (and Apple Blossom White)” se convirtió en el hit del año según la lista de Billboard, superando a “Rock Around the Clock” de Bill Haley and his Comets.

Dámaso Pérez Prado murió el 14 de septiembre de 1989 en Ciudad México, con la salud quebrantada por la diabetes y la amputación de una pierna.

