MADRID, España.- El cantautor cubano Pancho Céspedes, residente en México desde hace décadas, en reciente y reveladora entrevista con El Nuevo Herald se refirió a su icónica canción “Vida loca” y su pasión por la libertad del ser humano, entre otros temas.

Sobre “Vida loca”, compuesta en 1995, explicó que partió de la sinceridad del momento que estaba viviendo: el desencuentro con la madre de sus hijos, que era entonces “la gran ilusión de su vida”.

Esta sinceridad quizás fue el motivo del éxito de la canción, considera el músico. Y agrega: “Puede ser que esa sea la explicación, aunque también, sabes que el arte es impredecible. Y ‘la lejanía que dolía cada día’ es que estábamos casados y separados. Yo fui a Cuba, la conocí, luego regresé y nos casamos, Y hasta ahí todo muy bien. Luego vinieron las fronteras, las decisiones gubernamentales. Yo no era una persona grata. Sencillamente, en ese instante no me pronunciaba mucho políticamente, pero cuando hay alguien que afuera del territorio nacional hace algo contra estos gobiernos liberticidas, eso les produce una reacción defensiva, con respuestas ofensivas, y trataron de que ella no viniera. Y para decir algo mágico, que puede ser algo tonto, la música tiene mucho poder para mí, y así en el 1995 la compuse y se la canté por teléfono el día de su cumpleaños”.

Pancho Céspedes relató que luego ella pudo irse a México, donde tuvieron dos hijos y aún viven juntos, aunque ya no son pareja.

El artista también se refirió a las numerosas versiones que han tenido algunos de sus temas mundialmente; sobre estas dijo que algunas lo han maravillado, “porque es como la música puede volar”.

Preguntado por El Nuevo Herald sobre su principal característica como persona, Céspedes dijo ser muy apasionado, “sobre todo cuando se atenta contra la libertad del ser humano”.

“Estoy hablando de la libertad en todo sentido, la verdadera, la individual, no solamente circunscrito esto a la política. Cualquier atentado contra la libertad del sur humano me hace reaccionar, y a veces lo hago también sin esa sabiduría que debería tener”, argumentó.

Prohibido en Cuba por el régimen, se presentó por última vez en la Isla en el 2014 —tras casi 15 años de ausencia— en uno de los conciertos anuales que ofrecía Pablo Milanés en el Teatro Karl Marx. Desde entonces no ha vuelto.

Pancho Céspedes ha denunciado públicamente la situación de Cuba en numerosas ocasiones; como también ha criticado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A mediados de septiembre de 2022, por ejemplo, durante una entrevista en televisión, aseguró, en alusión al presidente mexicano y su relación con Díaz-Canel: “No puedo ser amigo de alguien que está en contra de la libertad porque estaría en contra mía y de mis hijos”.