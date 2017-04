Osmani García agradece a ‘El taxi’ lo bueno y lo malo

MIAMI, Estados Unidos.- El cantante cubano Osmani García, apodado “La voz”, se siente liberado después de haber hablado abiertamente de su problema con las drogas y aunque su éxito musical “El taxi” le trajo “cosas buenas y malas” le está muy agradecido.

Poco más de un mes después de que anunciase que iba a ingresar a un centro de rehabilitación, García está ya reintegrado a sus actividades y recargado de energía, según dice en una entrevista con Efe con motivo de los Premios Billboard Latinos, que serán entregados en una gala en Miami el 27 de abril.

Este año el artista cubano es finalista en la categoría Canción del Año Digital, por el éxito del vídeo musical de “El taxi” en YouTube, con más de 630 millones de visualizaciones mundialmente.

Según dice con asombro, hacer el vídeo costó 150 dólares.

“Estoy lleno de felicidad, lleno de luz, y estoy fuerte ya que en tan solo 31 días de tratamiento he bajado de peso y he estado rodeado por un equipo de médicos, que junto a terapias con psicólogos y sesiones de meditación, han logrado que por primera vez en muchos años me sienta vivo y aferrado a la vida, a mi carrera y familia”, dijo García a Efe.

El cantante de reguetón, nacido hace 35 años en Guanabacoa (Cuba), habló por primera vez de los sufrimientos que le ocasionaron los “demonios” de las drogas este jueves en un segmento con el doctor Juan Rivera en el programa matutino Despierta América de la cadena hispana Univision.

“Es como si me hubiese quitado un velo que tenía durante muchos años el cual hizo que yo me alejara de mi familia y seres queridos”.

El intérprete de la pegadiza y cargada de doble sentido “El taxi” afirma que el apoyo de su familia y equipo de trabajo han sido vital para enfrentar las “tentaciones”.

Añade que el estar varias veces cerca de la muerte le hizo reflexionar y tomar la decisión de enfrentar el problema de las adicciones.

Un problema que, según dice, nunca escondió, ya que antes de la rehabilitación se destacaba por ser honesto con sus seguidores en las redes sociales acerca de su consumo diario de marihuana.

Este jueves, ante las cámaras de Univisión, dijo que se llegó a “meter cantidades” de sustancias buscando “enajenarse” y que eso casi le llevó a la muerte.

Unas palabras crudas que contrastan con las que escribió el 15 de marzo cuando anunció su ingreso en rehabilitación.

“Quiero compartir con mi público que no me he sentido bien por mucho tiempo y he buscado alivio en cosas inapropiadas. He decidido entrar a rehabilitación y con el apoyo de mi familia y mis fans ganar esta batalla. Les pido me tengan en sus oraciones y me manden mucha luz”, señaló entonces.

El haber estado a tan solo “minutos de perder la vida”, por el consumo excesivo de alcohol y drogas, le hizo tocar fondo, según cuenta hoy.

García añadió que las súplicas de su esposa y familiares durante esos momentos cruciales de vida o muerte le dieron fuerzas para salir adelante.

El cantante le atribuye personalmente “esta batalla de vida” a su éxito musical “El Taxi” tema con el que cuenta con la participación de Pitbull, Sensato y La Musa.

El éxito que catapultó al cantante a la fama mundial trajo consigo “cosas buenas y malas”, pero, sin embargo, a través de la fama García ha podido salir de la “oscuridad”.

“Sea para bien o para mal estoy agradecido que ‘El taxi’ me ha hecho renacer mundialmente y me causa mucha felicidad que el tema haya sido nominado en los premios BillBoard”, señaló.

“El taxi” se ha destacado en la redes sociales y ha sido nombrada la canción latina mas vendida del 2016, según un reporte de Nielsen.

Prueba de su pegada es que fue utilizada durante el cierre de los Premios GRAMMY 2016 presentada por Pitbull junto a Sofía Vergara.

El cantante exhortó a la juventud a divertirse sanamente ya que las drogas no llevan a nada bueno y lo único que realmente importa es la familia, el trabajo y hacer las cosas con “amor”.

Ese amor es “lo que te lleva al éxito”, subrayó.

(Stephanie Harrison/EFE)