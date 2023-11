MIAMI, Estados Unidos. – Los músicos cubanos Omara Portuondo, Paquito D’Rivera y Chucho Valdés resultaron ganadores en los Premios Grammy Latinos 2023, celebrados este jueves por primera vez fuera de Estados Unidos, en la ciudad española de Sevilla.

Omara Portuondo se alzó como ganadora en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional con su disco Vida, producido por la intérprete guatemalteca Gaby Moreno, quien recibió el premio junto a una de las nietas de la cantante, ausente de la ceremonia.

“Estoy súper emocionada con este premio que acabamos de ganar. Para Omara Portuondo con su disco Vida, que tuve el honor de producir (…). Gracias a nuestra reina, a la maestra Omara, por ser una gran inspiración para tantos”, dijo Moreno.

En su perfil oficial de Facebook, Portuondo escribió que se sentía “muy emocionada” y agradeció “a todos los artistas, músicos y amigos que participaron en este proyecto del disco Vida”.

Asimismo, agradeció a la Academia, a Cuba, a su público y a todas las personas que la siguen escuchando. “Todos ustedes son mi motor de energía”, aseguró.

Por su parte, Paquito D’Rivera resultó doblemente ganador en las categorías de Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea con el álbum Concerto Venezolano, y de Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz por I Missed You Too!, junto a Chucho Valdés y The Reunion Sextet.

Al subir al escenario para recoger su gramófono por Concerto Venezolano, D’Rivera expresó: “Quiero dedicar este premio tremendo a dos pueblos que estimo y están oprimidos por igual: Cuba y Venezuela, que pronto serán libres”.

Más adelante, al tomar posesión de su segundo galardón, elogió a su colega Chucho Valdés. “La única persona que influyó más que mi padre en mi vida y en mi carrera fue Chucho Valdés. La primera vez que entré en un estudio a grabar profesionalmente, fue con Chucho Valdés. A él le estaré eternamente agradecido por esa influencia, porque parece que me funcionó, ¿verdad?”, dijo el músico cubano.

Por otro lado, la producción Made In Miami, del fallecido artista cubanoamericano Camilo Valencia, junto al venezolano Richard Bravo y con colaboración de Arturo Sandoval, ganó el Grammy Latino 2023 en la categoría de Mejor Álbum Instrumental.

También el compositor cubano Yadam González se llevó el galardón en el apartado de Mejor Canción Tropical, con Si tú me quieres, firmada junto a Fonseca y Yoel Henríquez.

La categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional de los Grammy Latinos 2023, donde resultó triunfadora Omara Portuondo, era la que más músicos de la Isla reunía. En ese apartado competían los discos Tierra, Songs by cuban women, de Estrella Acosta; Y sigo pa’lante, de El Septeto Santiaguero; Danzoneando (En Vivo Desde Matanzas), de la Orquesta Failde; y En tiempo de Son… Homenaje a las canciones de Jorge Luis Piloto, del Septeto Acarey.