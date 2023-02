MIAMI, España. – El cineasta español Carlos Saura falleció este viernes a los 91 años en Madrid, un día antes de recibir el Premio Goya de Honor 2023, informó en Twitter la Academia de Cine de España.

Saura, que nació en 1932 en Aragón, dirigió películas míticas del cine español como La caza, La prima Angélica, Cría cuervos y Ay, Carmela.

El cineasta español, uno de los más importantes junto a Luis Buñuel y Pedro Almodóvar, iba a ser distinguido este sábado con el Goya de Honor por “haber dado forma a la historia del cine español moderno” y por “su extensa y personalísima aportación a la historia del cine español desde finales de los 50 hasta hoy”, de acuerdo con un reporte de EFE.

A pesar de su estado de salud, el pasado viernes Saura estrenó su última película, el documental Las paredes hablan, en el que reflexiona sobre el origen de la pulsión artística.

Sobre sus inicios como cineasta, el director aragonés contó a EFE: “Poco a poco me fui desarrollando como fotógrafo, fui al festival de Granada como fotógrafo oficial y ahí empecé a moverme en el mundillo, pero nunca me hubiera imaginado dirigir más de 50 películas, haber dirigido ópera, teatro, haber hecho exposiciones de fotos, haber publicado novelas… ya se sabe ‘a la vejez, viruelas’”.

La Academia de Cine del país ibérico lamentó este viernes el fallecimiento de “uno de los cineastas fundamentales de la historia del cine español”. “Estamos muy afectados, sabíamos que su estado de salud se había deteriorado en los últimos días pero no esperábamos que esto fuera a ocurrir”, dijo a la prensa Fernando Méndez-Leite, amigo de Saura y presidente de la Academia de Cine.

Hace más de una década, Saura también declaró a EFE que soñaba con rodar un documental, en Cuba, sobre música caribeña. De hecho, el cineasta insistió en que si no rodaba en la mayor de las Antillas no haría la cinta, como terminó ocurriendo.

“Yo insistí en que, si no rodábamos partes en Cuba, no quería hacer la película. Me dijeron que, si rodábamos con gente de Cuba, en ese momento nos harían un boicot. Incluso Andy García, que era amigo mío, me dijo: ‘No se te ocurra, porque te vamos a hacer la vida imposible’. Se perdió el proyecto, aunque lo recuperaría”, dijo Saura a sus 79 años.