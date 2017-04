Los Van Van llaman a Vanessa, la hija de Juan Formell, para remplazar a Yeni

MIAMI, Estados Unidos.- La popular orquesta cubana Los Van Van tiene en Vanessa Formell su nueva voz femenina. Hija del fallecido Juan Formell, fundador de la agrupación, Vanessa se ha incorporado como remplazo de Yeni Valdés.

Valdés (de nombre Yenisel) anunció el pasado enero su salida de Van Van luego de 16 años en la agrupación. “Mi salida (de Van Van) ha tenido solo un móvil y es El Amor. Me casé, mi esposo vive en California, manejamos la posibilidad de seguir con Los Van Van yo desde acá y en los conciertos me uniría a la banda, pero Cuba no me lo permite, o sea, debo estar viviendo permanentemente en La Habana para que esto fuera posible….”, escribió entonces en su cuenta de Facebook.

La llegada de Vanessa a la banda se supo por sus últimas publicaciones en Facebook.

Vanessa hace referencia a que Yeni “va a necesitar arreglar su situación migratoria (…) en cambio yo tengo un estatus migratorio definido para viajar las veces que sean necesarias”.

Yeni logró aportar a Van Van un sello distintivo con su voz. Tras marcharse, el director de la orquesta, Samuel Formell, dijo en una entrevista para CubaNet que la orquesta no estaba buscando una sustituta específica.