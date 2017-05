Los actores de ‘Fast and Furious’ regresan a Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- Vin Diesel, Dwayne Johnson (La Roca) y otros famosos artistas de Hollywood regresarán el próximo mes de junio a Cuba para el estreno de la última película de la saga Fast and Furious en la isla.

Informa Showbiz 411 que varios de los protagonistas de The Fate of the Furious (nombre de la octava entrega de la franquicia) llegarán a la isla para el lanzamiento del film en formato DVD, acompañados por un grupo de periodistas estadounidenses así como por representantes de Universal Pictures, la dueña de la película dirigida por F. Gary Gray.

El pasado año, durante varios días el tráfico de una buena parte de la capital cubana estuvo detenido según se filmaban las trepidantes escenas de carreras de esta conocida franquicia. Vin Diesel y demás actores fueron vistos junto con cubanos de a pie, en medio además de un boom de visitas de personalidades a Cuba al calor del deshielo con EE.UU.

The Fate of the Furious recurrió a los viejos “almendrones” que circulan por la capital caribeña para ambientar las carreras callejeras, que se realizaron en varios puntos de Centro Habana y el Malecón.

Pese a que se trata del estreno oficial de la cinta, muchos cubanos ya han podido verla a través del llamado ‘paquete semanal’.