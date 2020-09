Lena y Malena Burke se presentan en concierto este viernes 18 de septiembre

MIAMI, Estados Unidos.- Luego de un extenso período alejadas de los escenarios, Lena y Malena Burke ofrecerán el próximo viernes 18 de septiembre un show en vivo, enmarcadas en el “new normal” que la pandemia impone por el distanciamiento social.

De acuerdo a un comunicado de prensa, las artistas cubanas “abren la novedosa serie de conciertos en vivo en el Drive In at The Fair, localizado en los espacios del centro de convenciones de La Feria del condado de Miami Dade, en Tamiami Park”.

El show del próximo viernes, que se efectuará a las 8 de la noche, “es el gran opening de una serie organizada por 3FEO Entertainment, empresa productora de espectáculos dirigida por George Cabrera”.

Lena y Malena Burke, madre e hija, “herederas de la dinastía Burke han seleccionado lo mejor de sus respectivos repertorios para brindarle al público asistente un show donde podrán escuchar desde Tu Corazón y Puedo Jurarlo, los grandes éxitos originales de Lena, hasta las magistrales interpretaciones de Malena como Habáname y Son al Son, de César Portillo de la Luz”, reza el comunicado de prensa.

Luego de seis meses en los que se paralizó el sector del entretenimiento, el nuevo formato permitirá a las cantantes cubanas retomar el escenario y compartir nuevamente en vivo y directo con el público.

El Drive In es un espacio amplio y seguro donde la familia podrá disfrutar manteniendo las previsiones del distanciamiento social. Los boletos se venden únicamente en línea en www.3feo.com.

El pasado sábado 9 de mayo, ambas artistas prepararon un concierto virtual en el que celebraron el Día de las Madres. El concierto fue transmitido de manera simultánea a través de sus redes sociales de Instagram y Facebook.

En ese entonces dijeron en declaraciones a el Nuevo Herald que para calmar la ansiedad durante el confinamiento, mientras Lena se concentraba en escribir y ayudar a su novio a remodelar el estudio de grabación, Malena se dedicó a enriquecer su repertorio con Único y Cosas de dos, un par de temas inéditos de Lázaro Horta.