LA HABANA, Cuba.- Este año, en la Feria del Libro de Miami, a efectuarse entre el 15 y el 17 de noviembre, entre los títulos de autores residentes en Cuba habrá uno del escritor y periodista habanero Joao Fariñas: El largo y tortuoso camino de Los Beatles.

Publicado originalmente en el año 2014 por la Editorial Arte y Literatura, en la Feria de Miami será presentado por la editorial Unos y Otros, la misma que en 2015 publicó un libro de Fariñas sobre el actor Carlos Ruiz de la Tejera.

Ahora bien, abundan los libros sobre The Beatles, pero la novedad que nos ocupa en este caso es que su autor, que no había nacido cuando el mítico grupo británico se desintegró en marzo de 1970 –actualmente tiene 39 años–, vive en Cuba, un país donde, según las propias palabras de Fariñas en la Introducción: “los cuatro magníficos pasaron por distintas etapas, de desconocidos, mal mirados, prohibidos, no mencionados, y solapados, a reconocidos, bien ponderados, revolucionarios sociales, hasta la fabricación de una estatua y el nombramiento de un parque en honor a John Lennon, y la fundación de un centro cultural llamado Submarino Amarillo.”

The Beatles, en el momento de su mayor apogeo mundial, fueron prohibidos en Cuba por los comisarios culturales, que los consideraban “instrumentos de la penetración ideológica imperialista”. Hasta bien entrados los años 70, luego de que ya había sido levantada su prohibición en la radio, todavía voceros de la cultura oficial, como el escritor Lisandro Otero, y el crítico musical Leonardo Acosta, acusaban a The Beatles, entre otras cosas, de ser artistas decadentes y de piratear las músicas del Tercer Mundo.

No obstante, los comisarios no consiguieron impedir que también en Cuba hubiera muchísimos seguidores –y de todas las edades– de la música de The Beatles.

Uno de ellos es Joao Fariñas. Creció escuchando su música, que era la preferida de sus padres. Hoy, melómano incurable, poseedor de una respetable colección de discos, es fanático de los cuatro de Liverpool y de la música de los años 60, 70 y 80, a la que ha dedicado dos libros cuasi enciclopédicos y bastante inusuales en Cuba. “Dos décadas de música: el sonido anglosajón 1960-1980” (Editorial Arte y Literatura, 2011) y “Una década de música: el sonido anglosajón de los 80 (Arte y Literatura, 2017).

Si alguien conoce al dedillo los pormenores sobre The Beatles y su música es Joao Fariñas. En “El largo y tortuoso camino de los Beatles” lo demuestra ampliamente. Es un libro acucioso, lleno de datos, que le permitirá organizar sus conocimientos sobre la obra, como grupo y por separado, de Lennon, McCartney, Harrison y Ringo.

El libro, además de la historia del grupo, recoge reseñas de la discografía de The Beatles (la británica y la norteamericana), y de cada uno de los cuatro en solitario, la lista de sencillos y extended play, y el lugar que ocuparon en la Billboard, los premios Grammy recibidos, su filmografía, etc.

Gracias a las explicaciones de Joao Fariñas, que empleó una copiosa bibliografía, usted, si no lo sabe, se enterará, entre muchas otras cosas, de que el primer baterista del grupo no fue Ringo sino Pete Best; que alguna vez, allá por los primeros años 60, tuvieron un bajista llamado Stuart Sutcliffe; cuáles canciones eran de Paul y cuáles de John; que Yesterday primero fue algo llamado Scrambled eggs; que el primer disco hecho por un beatle en solitario fue el soundtrack de la película Wonderwall Music, de Harrison, en 1968; el por qué no quedaron satisfechos con el Let it be que les produjo Phil Spector; por qué Abbey Road es considerado el último album del grupo y no Let it be, que salió al mercado después de la disolución, en mayo de 1970; que el generalmente subvalorado Ringo ha hecho discos excelentes, como Ringorama, Time Takes Time y Vertical Man, en los que contó con las colaboraciones de algunos de los mejores músicos del rock.

Usted conocerá tambien que el álbum Ram fue grabado en 1971 por Paul, Linda, Denny Seiwel, Hugh McCracken y Dave Spinoza, cuando todavía no se llamaban Wings; que McCartney publicó en 1977 el álbum Thrillington bajo el seudónimo Percy “Thrills” Thrillington; que Choba b CCP (Back in the U.S.S.R.), de 1988, fue grabado por Paul por encargo del gobierno soviético; y de que Paul, además de los álbumes de rock, ha hecho música sinfónica (el Oratorio de Liverpool, de 1991, Standing Stone, de 1997, y Working Classical, de 1999, Ecce Cor Meum, de 2006, y Ocean´s Kingdom, de 2011) y hasta tres discos de música tecno-house bajo el seudónimo de The Fireman (Strawberries Ocean Ships Forrest, de 1993, Rushes, de 1998, y Electric Arguments, de 2008).

En fin, este título de Joao Fariñas, que estará en la Feria del Libro de Miami, no debe faltar en la biblioteca de alguien que se precie de ser amante de la obra de The Beatles.

