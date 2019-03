Filme sobre la vida del bailarín Carlos Acosta será estrenado en New York

LA HABANA, Cuba. – Durante la noche de clausura de la vigésima edición del Havana Film Festival de Nueva York a celebrarse del 5 al 16 de abril, será estrenada la película “Yuli”, inspirada en la vida del Primer Bailarín Carlos Acosta. La gala contará con la presencia del multipremiado artista cubano, quien se hizo acreedor en 2018 del Queen Elizabeth II Coronation Award otorgado por la Real Academia de la Danza Británica, y recientemente fue nombrado Director del Birmingham Royal Ballet, responsabilidad que asumirá en enero de 2020.

“Yuli”, que tuvo su premier en La Habana el pasado mes de diciembre en el marco de la edición número 40 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, fue dirigido por la cineasta catalana Icíar Bollaín, a partir de un guión de Paul Laverty. El largometraje cuenta con las estelares actuaciones del propio Carlos Acosta, la reconocida actriz Laura de la Uz, el maestro Santiago Alfonso, Kevin Martínez y el niño Edilson Manuel Olivera, quien interpreta al mítico bailarín durante su infancia.

A la excelencia del reparto se suman la fotografía de Alex Catalán, la música de Alberto Iglesias y la participación de los bailarines de Acosta Danza, compañía fundada por Carlos Acosta en diciembre de 2015 y cuyo debut aconteció en abril de 2016.

El filme “Yuli” también fue estrenado con éxito en los Festivales de Cine de San Sebastián, donde recibió el Premio al Mejor Guión, y Berlín. Por su actuación, Carlos Acosta fue nominado como Mejor Actor Novel en la 33 edición de los Premios Goya, reconocimiento que se suma a muchísimos otros que dan fe de su talento, versatilidad y prestigio a nivel internacional.

La fascinante historia del niño de origen humilde que llegó a convertirse en uno de los más célebres bailarines de ballet clásico de finales del siglo XX y principios del XXI, ha sido ampliamente ovacionada durante sus presentaciones en el extranjero, logrando una favorable reacción por parte de la crítica especializada.

El Havana Film Festival de New York -próxima parada de “Yuli”-, organizado por The International Performing Arts Foundation y The American Friends of the Ludwig Foundation of Cuba, colabora con el Festival de Cine de La Habana con el propósito de presentar a su público cineastas prominentes y noveles, al tiempo que ofrece una plataforma para el disfrute y la apreciación de filmes clásicos y laureados dentro de la producción latinoamericana, caribeña y estadounidense.