LA HABANA, Cuba. — Hoy, 27 de diciembre, Joan Manuel Serrat cumple 80 años. Y como es mi cantautor preferido de siempre, en reñida competencia con Bob Dylan, lo que es mucho decir, quisiera expresarle todos mis mejores deseos y mi agradecimiento, no solo por sus canciones, que son una parte imprescindible de la banda sonora de mi vida y la de millares de mis compatriotas, sino también por haber rectificado su posición de apoyo al régimen castrista.

Siempre me causó bastante reconcomio que un tipo libertario y rebelde como Serrat, que se erguía contra la dictadura franquista, se mostrara solidario con el régimen de Fidel Castro, al que, cuando lo precisaban en entrevistas, evitaba calificar como una dictadura.

A todos los cubanos que sentíamos como si hubiesen sido hechas para nosotros canciones como Cantares, Pueblo blanco y Para la libertad, se nos atragantaba, no podíamos concebir, su identificación con la dictadura que nos oprimía, habiendo sido víctima él de una dictadura, no importa si de signo contrario.

Serrat, cuando vino a Cuba por primera vez en 1973, quedó deslumbrado por la revolución de Fidel Castro. Pero, finalmente, se desencantó y le retiró su apoyo. A raíz de la ola represiva de la primavera de 2003, Serrat declaró a la prensa: “La libertad y la justicia andan de la mano o no andan… No estoy en absoluto de acuerdo con ningún régimen que a quien opina de forma distinta al oficialismo lo condena a la cárcel”. Y respecto al fusilamiento de los tres jóvenes que intentaron secuestrar una embarcación en la bahía de La Habana para irse a la Florida, dijo: “Estoy absolutamente en contra de la pena de muerte y mi postura es absolutamente de repudio”.

Cuando en el año 2021 Serrat realizó su gira de despedida, en la que se presentó en algunos de los países de Latinoamérica que le fueron más entrañables durante su carrera artística de más de medio siglo, Cuba, donde estuvo varias veces en los años setenta y ochenta (y una sola vez en 1997), quedó excluida. Sus muchos admiradores lo sentimos, pero agradecimos que no se hiciera cómplice de la dictadura que nos oprime.

Reitero que soy un acérrimo admirador del Serrat. Si de mí dependiese, como mismo le dieron el Premio Nobel a Bob Dylan, se lo hubiese dado a Serrat por su poesía. O, al menos, el Premio Cervantes, que es el equivalente español del Nobel.

Fui de los millares de personas que abarrotaron el anfiteatro del Parque Lenin el segundo domingo de mayo de 1973, cuando Serrat, que antes había actuado en el teatro Amadeo Roldán, se presentó allí. Fue la primera vez que asistí a un concierto suyo. Luego, cada vez que vino a Cuba, no me perdía sus conciertos. Y créanme que no era fácil conseguir entrar al teatro.

Tengo muchos discos de Serrat. No he podido reunirlos todos, pero tengo (en vinilo y en CD), los que me son entrañables, que son los seis que hizo para Novola, cantando en castellano, entre 1969 y 1974. Entre ellos, Mediterráneo, que es uno de mis discos preferidos de siempre.

Para muchísimos compatriotas de mi generación, Joan Manuel Serrat fue muy especial. Cuando empezó a escucharse en Cuba, allá por 1969, significó una gran diferencia cualitativa en cuanto a música y textos con respecto al mayoritariamente insulso y ramplón pop español con que los decisores de la cultura oficial inundaban la radio cubana con tal de que no escucháramos la música norteamericana e inglesa, que era considerada deformante e ideológicamente nociva.

Cuando nos saturaban con las canciones de Silvio Rodríguez y otros similares cantores de la Nueva Trova, Serrat nos demostró que la canción inteligente no estaba reñida con las orquestaciones de excelencia y el uso de elementos teatrales en los conciertos. Y, por si fuera poco, el cantautor-poeta catalán nos abrió a muchos el apetito por la poesía al musicalizar los versos no solo de Antonio Machado y Miguel Hernández, sino también de Rafael Alberti, León Felipe, Gabriel Celaya, Mario Benedetti y otros.

Son motivos más que suficientes para agradecer a Joan Manuel Serrat. Ojala nunca falten, tan precisos como son, cantores como él.

ARTÍCULO DE OPINIÓN Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

