Fallece en Cuba la actriz Olga Lidia Alfonso

MIAMI, Estados Unidos.- La actriz cubana Olga Lidia Alfonso falleció en la madrugada de este miércoles en La Habana antes de su cumpleaños 60, luego de varios años luchando contra un cáncer, informó en la red social de Facebook el realizador de televisión y amigo de la actriz Delso Aquino.

“Murió la actriz Olga Lidia. Murió, pero su obra queda, mis condolencias a toda la familia”, escribió Aquino.

Alfonso, con una consagrada carrera en el teatro y la televisión en la Isla, es recordada por su trabajo en el teatro musical cubano; en la televisión por sus papeles en Los domingos no están contados y Noche, no te vayas, dirigidos por Lolina Cuadras.

La actriz, que también era cantante y bailarina, y estudió danza e impartió clases de danza moderna y folclórica en la Escuela Nacional de Danza de Cuba, trabajó también en el cine, en películas como Juan de los muertos, El cuerno de la abundancia y El titiritero de La Habana, en la que fue protagonista.

El humorista Marcos García Rodríguez también lamentó en la red social el deceso de la actriz.

“Ha fallecido Olguita, Olga Lidia, la actriz, la amiga. Una de las mejores personas con las que he tenido el gusto de trabajar y de quien he podido aprender. Esposa del director de fotografía Roberto Mera, que la quiso y la apoyó siempre. Me sale mucha tristeza pensando en su hijo y en su querido esposo, a quienes no puedo acompañar en este trance que no por esperado deja de ser amargo. Adiós, querida Olguita. Adiós, actriz; adiós, amiga. Doy gracias al Universo por haberte conocido”, escribió.

Varios reconocidos artistas cubanos, desde la Isla o fuera del país, han ofrecido el pésame a la familia de Olga Lidia Alfonso, entre los que se encuentran Rebeca Martínez, Amarilys Núñez y Bárbaro Marín.