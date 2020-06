Emprendedora crea el primer espacio “coworking” de Cuba

SANTA CLARA, Cuba.- Para la mayoría de los emprendedores cubanos, la palabra coworking puede resultar lejana y desconocida. La idea de crear un espacio de trabajo conjunto, una especie de oficina, en la que puedes reunirte con tu equipo de trabajo pareciera un concepto grandilocuente para esta comunidad que, aunque se fortalece por día, aún carece de herramientas y que se manejan en todo el mundo desde hace años. Saily González Velázquez, una joven santaclareña presentada en otras ocasiones en CubaNet, está a punto de echar a andar este proyecto nunca antes contemplado dentro de la Isla.

Saily fue la fundadora del primer hostal declarado “gay friendly” en el centro de la Isla, Amarillo B&B, la creadora de una red a la que nombró FullGao que incluía asesoría a hostaleros de todo el país en diversas materias, para que sus casas de rentas lograran posicionarse y venderse mejor en las plataformas de reserva online.

Para crear el espacio coworking, Saily se trasladará a la capital y el hostal de Santa Clara ahora se ha convertido en un café diferente que apuesta por el trato especializado a sus clientes. “Un lugar para desayunar rico, un café como esos de La Habana donde comerse un croissant, una ensalada César, escuchar música con swing. Un lugar diferente de los que aquí no hay”, explica la emprendedora.

Pero, ¿cómo hacer funcionar un espacio coworking en el contexto cubano? Saily explica que sería una especie de oficina gigante, pero más flexible y abierta que las oficinas tradicionales. “Está concebido para los emprendedores y para lo que en otros lugares nombran PYMES (pequeñas y medianas empresas). Las personas tendrán un sitio con su escritorio para trabajar y funcionaría por afiliación. Por ejemplo, si quieres una mesa privada o media jornada, por un mes, pagas por ello una cuota. También puedes pedir una mesa compartida o pagar por un paquete de horas. Ya me han contactado muchas personas, incluso periodistas”.

Con el advenimiento de la pandemia y el cierre de los aeropuertos, la comunidad de arrendadores se ha visto notablemente afectada con nulos ingresos, habitaciones vacías y sin esperanzas de sus negocios regresen pronto a la normalidad.

“Con Fullgao tuve la oportunidad de acercarme mejor a los arrendadores cubanos, sobre todo, los habaneros. Cuando permitan la apertura de los hostales vamos a tener restricciones sanitarias. Por ejemplo, si un turista se queda en una de tus habitaciones, lo lógico es que la dejes vacía al menos un día entero para desinfectarla. Entonces, será bien difícil manejar la situación. El espacio coworking es otra tipología de negocio que no existe en Cuba. Por ahora, voy a lanzarlo en Casa Brava, un bellísimo hotel boutique que, por cierto, me cedió el espacio en enero para hacer el taller para arrendadores de FullGao”.

Entre los beneficios que ofrecería este espacio coworking a los emprendedores se encuentran los valores añadidos de wifi gratuita, sesiones matutinas de meditación, sesiones vespertinas de yoga y café incluido durante el tiempo que contraten el lugar. En cuanto decreten la segunda fase, Saily arrancará el nuevo negocio. Mientras, en Santa Clara, y a pocos días de haber abierto al público, su Amarillo Café está siendo el más frecuentado de la ciudad. Ofrece, entre otros servicios, wifi gratuita, desayunos, y un menú poco usual en las cafeterías cubanas: cocina creativa, le llama.

“Aquí no te vamos a vender un pan con tortilla porque tenemos un equipo bien creativo. Cuba está en un momento en el que todo está difícil de conseguir y, por eso, ofrecemos un menú creativo y variable. Si Dios quiere, Amarillo B&B no va a ser un hostal nunca más. Hay que ser coherente. Si yo hablo de que se tiene que generar valor con el emprendimiento, generar impacto en la comunidad, tener compromiso con el desarrollo local, lo más lógico es que deje un legado de este tipo en Santa Clara, un espacio que sea lindo, que inspire a la competencia, porque aquí no existen lugares con swing, y Santa Clara lo merece. Por lo general la gente empieza muy bien y terminan al trozo, por decirlo así. Acá me comprometo a hacerlo diferente. Nos diferencia además una estrategia de marketing muy fresca, la decoración, y estamos potenciando canales de comunicación funcionales y online con los clientes. Este es lugar para la farándula que se merece Santa Clara. Si no fuera así, no estuviera lleno”.