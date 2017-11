El “Saint Louis”, telón de fondo de obra solidaria con refugiados en Miami

MIAMI, .- El dramaturgo cubano-estadounidense Nilo Cruz trae a la actualidad en “Sotto Voce”, la obra que estrena en Miami este jueves, la historia real del buque alemán “S.S. Saint Louis”, que en 1939 no encontró puerto en América capaz de acoger a casi mil judíos que escapaban del nazismo.

“La historia del barco, tan terrible, no es el tema central de la obra, sino lo es una relación platónica entre una escritora de 80 años y un joven investigador”, dijo hoy a Efe el dramaturgo y director de la puesta en escena.

Cruz, el primer autor latino en ganar el Premio Pulitzer en la categoría Drama, con la pieza “Anna in the Tropics”, en 2003, señaló que en “Sotto Voce” usa como telón de fondo la conocida y trágica historia del “Saint Louis” para solidarizarse con los refugiados de nuestros días y cuestionar las políticas que les impiden llegar a lugar seguro.

“Hay una película, una ópera, varias novelas sobre el tema, de manera que quise darle la vuelta con la marcada intención de traer la historia a la actualidad”, manifiesta.

“Tanto en Europa como en Estados Unidos se repite hoy en día que no pocos emigrantes que escapan de situaciones violentas, de guerras, genocidios, son devueltos a la muerte. Sin ir más lejos: los refugiados sirios”, manifiesta Cruz sobre el “leit motiv” que le de “Sotto Voce”.

Estrenada en el “Off” Braodway de Nueva York por la compañía Theater for the New City, en 2014, ahora el montaje pasa al grupo que Cruz dirige en Miami, Arca Images, con actores del sur de la Florida que interpretan en español los tres personajes principales.

El personaje de la escritora recae en Anna Siklvetti, el del joven investigador cubano de origen judío, Héctor Medina, y Nabilah Feh hace el de una sirvienta.

La obra, que fue escrita originalmente en inglés y se desarrolla en Nueva York en el año 2000, ha sido retomada como denuncia a las políticas antiinmigrantes de la administración de Donald Trump, según apuntó Cruz.

Saldrá a escena en el auditorio principal del Condado Dade de Miami, en la sala On. Stage Black Box.

El amor platónico entre la escritora, que tiene 80 años, y el joven investigador de los sucesos del “S.S. Saint Louis” se da fundamentalmente a través de la línea telefónica. De ahí el título, “Sotto Voce” (en voz baja).

“Ellos nunca se ven. La escritora sufre agorafobia y es como consecuencia de la pérdida de su amante, que iba en ese barco, regresó a Europa y más tarde murió en un campo de concentración nazi”, explica el dramaturgo.

Cruz recordó cómo durante una función en Nueva York, al final, se le acercó una señora mayor que fue pasajera del “S.S. Saint Louis”.

“En la vida pasan estas cosas emocionantes”, asegura el director.

El “S.S. Saint Louis” zarpó de Hamburgo con destino a Cuba en mayo de 1939 con 937 pasajeros a bordo, en su inmensa mayoría refugiados judíos, mayormente alemanes.

Pero el barco fue rechazado por Cuba, Estados Unidos y Canadá y regresó a Europa, donde los pasajeros tuvieron que enfrentar el peligro del que estaban huyendo.

(EFE)