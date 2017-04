El favor que Quincy Jones pudiera hacerle a Castro

LA HABANA, Cuba.- Ahora que el célebre compositor, arreglista, director y productor norteamericano Quincy Jones está en Cuba para participar en la celebración del Día Internacional del Jazz, se me ocurre que los mandamases verde olivo, que le sacan lascas de una forma u otra a todos sus visitantes, pudieran aprovechar sus servicios.

Parece que los comisarios quedaron traumatizados con el arreglo de las voces de USA for África en We are the world, porque desde entonces, para cada conmemoración de aniversario, lo mismo del triunfo de la revolución, del 26 de julio, del Primero de mayo que de la creación de los CDR, las FAR, la UJC o el MININT, encargan a los directores de orquestas de son y timba montar números donde varios de los principales cantantes del país (algunos son puntos fijos, como Omara Portuondo, Israel Rojas, Vicente Feliú, Pedrito Calvo, Arnaldo Rodríguez y Waldo Mendoza), cada cual en su turno, canten, con júbilo o transidos de emoción, según corresponda, la oda a la revolución, sus líderes y sus iniciativas. Luego, bombardean inmisericordemente y a toda hora, por la radio y la TV, al pueblo con la cancioncita.

Teniendo en cuenta que Quincy Jones fue el artífice de las voces de We are the world, los mandamases pudieran solicitarle sus servicios, a ver si les monta algún número musical para promover la marcha del Primero de mayo, ahora que se acerca la fecha, y quieren que millones de cubanos desfilen para demostrar al mundo que aun con miserias y privaciones, no tienen absolutamente nada que reclamar, ni siquiera que les aumenten los salarios que no les alcanzan para malcomer una semana, sino que continúan apoyando irrestrictamente a sus amados líderes, confiados en que los conducirán, Lineamientos mediante, al prometido socialismo próspero y sostenible.

Sería un servicio inestimable que les prestaría Quincy Jones a los mandamases. Con sus dotes para la música, el número resultante quedaría infinitamente mejor que los aburridos sonsonetes arreglados por Arnaldo Rodríguez, Manolito Simonet y otros soneros y timberos que, como los corifeos y tracatanes que ponen sus voces, la poca y mala que tienen unos, o lo que les queda de ellas, los otros, no acaban de entender cuándo ponerse solemnes y cuándo festivos, y muchas veces lo que resulta es una olla de grillos, evidentemente fingida. Aunque no pidamos tanto: la sinceridad de los intérpretes no dependería de Quincy Jones. Para eso tendrían que venir Meryl Streep.

Recordemos que aun los comisarios no se han repuesto de la pérdida de Sara González, que se las pintaba sola para los viriles cantos de batalla en las conmemoraciones del calendario oficial.

Pero se me ocurre más respecto a la ayuda que pudiese brindar Quincy Jones a los mandarines. Teniendo en cuenta su experiencia en los discos de Michael Jackson, por qué no se embullan y les piden que les componga música para videos clip que les sirvan para la propaganda de la actualización del modelo económico y el plan de desarrollo para el año 2030. Algo como Billy Jean, que le permita a algún bailarín ir un paso hacia delante y dos hacia atrás, como Ruperto, el vecino de Pánfilo.

O mejor aún, algo como Thriller, donde el viejo gobierno de difuntos y flores ponga a bailar y contorsionarse a zombies, momias, aparecidos, resucitados, cagüeiros y otros esperpentos del inframundo como símbolos de la perdurabilidad de la revolución. Sería genial si logran incluir la actuación especial de Alicia Alonso, y siquiera diciendo unas palabritas, de Machado Ventura y el Gallego Fernández.

Que aprovechen a Quincy Jones para que les haga alguna musiquita, que una visita así no se da todos los días.

luicino2012@gmail.com